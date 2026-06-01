“Atti criminali ad Alghero: basta parole, bisogna agire anche con iniziative politiche”

ALGHERO – Christian Mulas, presidente della commissione sanità e ambiente e consigliere comunale del Partito Sardo d’Azione ribadisce una volontà già avanzata diversi mesi fa: realizzare urgentemente un Consiglio Comunale aperto sull’allarme criminalità ad Alghero. “Basta giri di parole, minimizzazioni, occorre che le Istituzioni, come richiesto da più parti, non si nascondano e si prendano le loro responsabilità mettendoci la faccia, come ho sempre fatto io, e aprendo la massima assise cittadina a tutti affinchè si discuta di un tema che sta facendo parlare, male, della nostra città”, commenta Mulas “e siccome, io, così come tutta l’Amministrazione Comunale e le forze politiche cittadine, sono convinto che Alghero nella stragrande maggioranza sia totalmente contro e avversa a questi fenomeni, dobbiamo dirlo con forza, reagendo e attuando tutte le iniziative che possiamo mettere in campo”, chiude Mulas.

Ecco l’Ordine del Giorno di Mulas. “Il sottoscritto Christian Mulas, Consigliere Comunale, premesso che i recenti episodi intimidatori verificatisi nel territorio di Alghero hanno generato forte preoccupazione tra i cittadini, gli operatori economici e le istituzioni; considerato che il Sindaco Raimondo Cacciotto, nelle recenti dichiarazioni pubblicate in Consiglio Comunale e dalla stampa locale, ha affermato la necessità di “non abbassare la guardia” e ha auspicato una risposta forte e condivisa da parte dello Stato e delle istituzioni; ritenuto pienamente condivisibile tale impostazione e necessario trasformare tale appello in un momento di confronto pubblico, istituzionale e partecipato; richiamato l’Ordine del Giorno presentato dal sottoscritto avente ad oggetto la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto sulla sicurezza urbana, sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e sulle misure per la trasparenza del sistema economico e commerciale locale; chiede la convocazione urgente di un Consiglio Comunale Aperto, quale sede di confronto democratico e istituzionale, finalizzato ad approfondire: lo stato della sicurezza urbana nel territorio comunale; il rafforzamento degli organici e delle risorse a disposizione delle Forze dell’Ordine; il potenziamento delle attività investigative e dei sistemi di prevenzione; i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale; le misure a tutela della legalità, della trasparenza e della libertà d’impresa; il coordinamento tra istituzioni, Forze dell’Ordine, autorità giudiziarie, associazioni di categoria e rappresentanze sociali. Si propone che alla seduta siano invitati il Prefetto di Sassari, il Questore di Sassari, i rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Procura della Repubblica, delle organizzazioni sindacali delle Forze dell’Ordine, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni impegnate nella promozione della legalità. La sicurezza, la legalità e la tutela dell’economia sana rappresentano valori condivisi che devono unire tutte le forze politiche e istituzionali della città. Per questo motivo, accogliendo e condividendo l’appello del Sindaco a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, si ritiene necessario promuovere un momento pubblico di confronto che consenta di elaborare proposte concrete e rafforzare la collaborazione tra tutte le istituzioni competenti”

Christian Mulas, consigliere comunale del Partito Sardo d’Azione