Ryanair, 5 Stelle Alghero: “Bene la Todde, serve equilibrio”

ALGHER – “Il tema dei collegamenti aerei è centrale per Alghero e per tutta la Sardegna. Nessuno può sottovalutare il valore strategico dell’aeroporto, né l’importanza di nuove rotte, nuovi investimenti e maggiori opportunità per il territorio.

Proprio per questo la discussione su Ryanair deve essere affrontata con serietà, evitando semplificazioni e polemiche che rischiano di indebolire la posizione della Sardegna in una trattativa che riguarda il futuro della mobilità, del turismo e dell’economia dell’Isola.

Colpisce che un consigliere comunale della maggioranza cittadina scelga di attaccare la Regione anziché sostenere una posizione negoziale che mira a ottenere maggiori garanzie per la Sardegna.

In una trattativa di questa portata, il compito della politica dovrebbe essere quello di difendere l’interesse pubblico, non fare da cassa di risonanza alle richieste di un operatore privato.

La Presidente Alessandra Todde ha posto una questione di buon senso prima ancora che politica: la Sardegna è disponibile al dialogo con tutti i vettori, ma non può essere trattata come una controparte costretta ad accettare condizioni unilaterali. Quando si parla di risorse pubbliche e di scelte che incidono sul futuro dei trasporti regionali, è doveroso chiedere garanzie, impegni chiari e una visione di lungo periodo.

Difendere il territorio non significa accettare qualsiasi richiesta venga avanzata da una compagnia aerea. Significa, al contrario, costruire accordi che producano benefici concreti e duraturi per cittadini, imprese e lavoratori. È esattamente questo il compito delle istituzioni.

In questa vicenda il rischio è quello di confondere gli interessi di una compagnia privata con quelli della Sardegna. E non sempre coincidono. La crescita dell’aeroporto di Alghero è un obiettivo condiviso da tutti, ma deve avvenire all’interno di una strategia regionale forte, trasparente e capace di garantire equilibrio tra sviluppo, sostenibilità e interesse pubblico.

Alghero ha bisogno di nuovi collegamenti, di nuove opportunità e di una rete di trasporti sempre più efficiente. Ma ha anche bisogno di istituzioni che sappiano negoziare con autorevolezza e che non rinuncino al proprio ruolo di fronte a pressioni o ultimatum.

Per questo ritengo che la posizione espressa dalla Presidente Todde sia una posizione di responsabilità e di tutela dell’interesse generale. Il confronto con Ryanair va mantenuto aperto e costruttivo, ma la Sardegna non può rinunciare alla propria dignità istituzionale e alla propria capacità di programmazione. Chi ama davvero questo territorio dovrebbe contribuire a rafforzare questa posizione, non a indebolirla”