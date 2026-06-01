Ryanair, Bamonti “boccia” la politica della Todde: “Alghero non può perdere l’eventuale hub”

ALGHERO – “La Sardegna non può permettersi di restare ferma mentre altri territori investono sulla connettività”. Anche Alberto Bamonti, consigliere comunale di “Noi Riformiamo Alghero” commenta in maniera fortemente negativa l’atteggiamento della Giunta giallo-rossa presieduta dalla Todde che ha ingaggiato una sorta di “braccio di ferro” con la compagnia irlandese che ha in seno di riportare ad Alghero l’hub del suo vettore. Iniziativa che potrebbe cambiare (in meglio) le sorti della Riviera del Corallo e suo territorio anche nei mesi spalla.

“L’apertura di una nuova base operativa nell’isola avrebbe rappresentato una “svolta storica” per l’economia locale, oggi frenata dal caro voli e dalle carenze strutturali dei trasporti. Bamonti loda le altre amministrazioni regionali italiane che, “azzerando le tasse aeroportuali, stanno registrando una crescita record di flussi e rotte. Pur riconoscendo l’importanza della trasparenza nelle politiche pubbliche, l’esponente della minoranza algherese chiede alla Regione di abbandonare i muri ideologici: “Serve un confronto concreto con gli operatori. Evitiamo chiusure che rischiano di isolarci dai principali flussi turistici europei”.