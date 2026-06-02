“Opere pubbliche ferme? Falso, procediamo come da programma: massima fiducia in Marinaro”

ALGHERO – “Il cantiere di via Simon procede come da cronoprogramma, così come quello in via Michelangelo, dove oggi è stata gettata la platea di fondazione nel fabbricato in ampliamento. Si procede spediti anche a Sant’Agostino, dopo la consegna dei lavori alla ditta incaricata proprio lunedì. Nel frattempo proseguono i lavori al campo del Carmine e nel campo da tennis a Maria Pia. Si è da poco proceduto con l’aggiudicazione dell’appalto del piano asfalti, che ha subìto un ritardo per pure questioni procedurali. Abbiamo partecipato a bandi regionali che ci hanno assicurato risorse per il completamento dell’ex Cotonificio, per la riqualificazione di casa Manno e gli interventi nei moli Visconti e Lo Frasso”. Così da Porta Terra alle critiche sui troppi e diffusi ritardi nelle opere pubbliche in città e in particolare all’attacco dei consiglieri comunali di Forza Italia Alghero

“Questa Amministrazione ha poco tempo da dedicare alla propaganda: succede così quando si lavora con costanza e determinazione, in alcuni casi anche per sbloccare opere ferme da anni, e restituire decoro e servizi. Confermo e ribadisco la piena fiducia nei confronti dell’Assessore Marinaro, a dispetto degli infelici tentativi di discredito da parte di una certa fazione dell’opposizione, proprio quel partito che, ci tengo a ricordare, in cinque anni di guida alle Opere pubbliche, ha prodotto ciò che è risultato evidente agli elettori nel 2024”