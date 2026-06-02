Alghero e territorio, controlli a tappeto dei Carabinieri

ALGHERO – Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Sassari, finalizzato a garantire la sicurezza della collettività, la prevenzione di condotte illecite e una viabilità sicura e regolare.

Il servizio si inquadra in un programma di intensificazione dei servizi a largo raggio al fine di garantire un efficace supporto alla popolazione e ai numerosi turisti che già affollano la Riviera del Corallo.

L’operazione, svoltasi nei giorni 29, 30 e 31 maggio, ha visto l’impiego di 40 militari dell’Arma territoriale con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, nonché del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas (CA) e di una Squadra Operativa di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna.

Nel corso delle attività sono state identificate 127 persone e controllati 83 veicoli, con la contestazione di

diverse violazioni per il mancato rispetto del Codice della Strada. In questo contesto, i militari dell’Arma hanno individuato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due giovani uomini che nei mesi scorsi, come accertato nell’ambito di un’attività d’indagine condotta dal Comando Stazione Carabinieri di Fertilia, si sono resi responsabili di diversi furti ai danni di autovetture che si trovavano parcheggiate lungo la costa.

Inoltre i militari dei reparti specializzati dell’Arma hanno ispezionato diverse attività commerciali. Nel

corso di tali controlli sono state accertate violazioni della normativa inerente al lavoro in nero e in materia ambientale. Nello specifico, in due esercizi commerciali il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro ha accertato la presenza di un lavoratore in nero su 3 dipendenti mentre il Nucleo Operativo Ecologico ha constatato la presenza presso un ristorante di uno scarico a terra non autorizzato.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno invece segnalato alle competenti Autorità il

titolare di un’attività commerciale per l’omesso rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di igiene, per la presenza di alimenti confezionati ed etichettati con data di scadenza già superata nonché la presenza di alimenti privi di tracciabilità, operando il sequestro di circa 57 kg di prodotti alimentari. Nel complesso ai danni degli esercenti sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di circa 23.000 euro.

Nel medesimo contesto, nel corso della mattinata di domenica, personale del Nucleo Elicotteri di Elmas ha sorvolato la costa al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati lungo le spiagge.

Un servizio dinamico effettuato a stretto contatto con la centrale operativa del comando compagnia di

Alghero in modo da rispondere con efficacia e tempestività a tutte le richieste d’intervento che pervengono quotidianamente.

Nel rinforzare i propri assetti sul territorio, l’obiettivo principale dell’Arma dei Carabinieri rimane quello

di garantire prevenzione e vicinanza alle esigenze della popolazione. L’attività conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica attraverso un’azione coordinata tra reparti territoriali e specializzati. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio di competenza.