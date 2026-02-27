L’immagine della Setmana Santa a l’Alguer 2026

ALGHERO – Con la Setmana Santa la città di Alghero si prepara a rivivere uno dei momenti più identitari ed intimi della sua storica tradizione, tra le vie della città vecchia ed il calore della sua gente. Ritornano le Processioni e le numerose celebrazioni religiose alla presenza dei fedeli: scelta nei giorni scorsi in collaborazione tra Diocesi Alghero-Bosa, Confraternita della Misericordia, Amministrazione Comunale e Fondazione Alghero l’immagine che affiancherà la comunicazione ufficiale, grazie al prezioso contributo del Liceo Artistico “F.Costantino” di Alghero con i professori che hanno accompagnato gli studenti nel progetto, Lucia Naitana, Erika Pili e il tecnico di laboratorio grafica Roberto Sanna.

L’immagine che rappresenta i riti 2026 è “L’Abbraccio dolente” di Giulia Dettori della classe 3 Architettura e Ambiente. La studentessa ha scelto di rappresentare uno dei momenti più toccanti della tradizione cristiana, la deposizione di Cristo dalla Croce, soffermandosi non sull’atto drammatico della crocifissione, ma sull’intimità silenziosa dell’abbraccio tra madre e figlio, trasformando l’evento sacro in un’esperienza profondamente umana. Cristo è raffigurato con il corpo abbandonato, ormai privo di forze. Il busto inclinato e il capo reclinato suggeriscono la fine della sofferenza terrena. La Vergine Maria, avvolta in un manto semplice e raccolto, non grida, non si dispera. L’abbraccio non è solo gesto di sostegno, ma è ritorno alle origini: il figlio che aveva stretto appena nato ora torna tra le sue braccia senza vita. Sullo sfondo, oltre la croce, si intravede la città di Alghero: questo elemento radica l’evento sacro nella contemporaneità. Alghero diventa così simbolo dell’umanità intera, spettatrice del dolore e allo stesso tempo destinataria della redenzione.

Secondo classificato Mattia Ballone classe 3 Grafica, terzi classificati ex aequo: Flavio Alessandro Valentino classe 3 Grafica e Noemi Maria Manca classe 1 B. La Commissione esaminatrice – formata da Massimiliano Panzali per la Diocesi di Alghero-Bosa, Antonio Cotza, presidente della Confraternita della Misericordia, dall’assessora Raffaella Sanna, dal vicepresidente di Fondazione Alghero, Roberto Fiori, accompagnato dal grafico Antonio Fois e da Mario Peretto, dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi – ha anche attribuito Menzioni speciali per Michele Palomba classe 4 Architettura e Ambiente; Veronica Adzovic classe 3 Grafica; Bassma Marouane, classe 4 Architettura e Ambiente.

“Attraverso il coinvolgimento delle giovani e dei giovani del nostro Liceo Artistico rinnoviamo una tradizione secolare con uno sguardo contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, di rafforzare il valore culturale e turistico di un appuntamento che distingue Alghero nel panorama regionale e nazionale” sottolinea l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna. “La Setmana Santa è uno degli eventi che più caratterizzano Alghero come destinazione culturale e identitaria nel Mediterraneo. Non è soltanto un appuntamento religioso, ma un’esperienza capace di unire spiritualità, tradizione, architettura e atmosfera urbana in un racconto unico. Grazie al lavoro sinergico con la Diocesi, la Confraternita e il mondo della scuola, si contribuisce a rafforzare il posizionamento di Alghero come meta di turismo culturale di qualità, capace di attrarre visitatori nei periodi di spalla e di valorizzare il centro storico come palcoscenico naturale di grande suggestione” conclude il vicepresidente della Fondazione, Roberto Fiori.