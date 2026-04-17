Intrattenimento e ambiente, Mulas chiama tutti a raccolta per risolvere i problemi

ALGHERO – La Commissione Ambiente ha affrontato ieri il tema delle criticità ambientali determinate dalle attività di intrattenimento nelle aree demaniali. Alla luce dei recenti episodi, gli ennesimi in ordine di tempo, che hanno messo in evidenza i risultati delle notti di Pasquetta con pesanti segni di degrado sul litorale algherese, la riunione di ieri convocata dal presidente Christian Mulas ha avuto il compito di portare un contributo alla necessità di tutelare le condizioni ambientali e igienico sanitarie nella fruizione pubblica delle spiagge unitamente alla salvaguardia delle iniziative imprenditoriali e turistiche. Nasce così il progetto “Notte di Qualità”, finalizzato a valorizzare i locali che rispettano standard elevati di sicurezza, pulizia e rispetto acustico, che incentivano comportamenti virtuosi attraverso meccanismi premiali e che migliorare l’offerta turistica e la qualità complessiva della vita notturna. Il progetto realizzato in accordo con gli Assessori allo Sviluppo Economico e all’Ambiente, Ornella Piras e Raniero Selva è stato illustrato ieri in Commissione, alla presenza degli stessi delegati della Giunta e del Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala, dei rappresentanti di Confcommercio e Silb. “Notti di Qualità” prevede la costituzione di un tavolo di confronto permanente tra Amministrazione, operatori del settore e professionisti, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise, pianificare aree idonee meno sensibili e meno antropizzate dove sviluppare attività di intrattenimento nel pieno rispetto delle normative. Le intenzioni sono emerse in maniera diffusa nella Commissione, che ha inteso affrontare la problematica con equilibrio e senso di responsabilità, senza criminalizzare l’iniziativa imprenditoriale, ma ribadendo con fermezza un principio fondamentale: lo sviluppo turistico e la vita notturna devono avvenire nel pieno rispetto delle regole. Tra le misure contenute nel progetto, oltre al richiamo all’obbligo di rispettare tutte le autorizzazioni comunali per eventi e intrattenimenti e al rispetto rigoroso degli orari di diffusione musicale e al ripristino delle condizioni adeguate di pulizia al termine degli eventi, sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, segnalazioni agli organi competenti fino alla chiusura delle attività.