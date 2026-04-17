Pescato senza tracciabilità, sequestro a Cagliari

CAGLIARI – Proseguono senza sosta le attività di monitoraggio e controllo lungo l’intera filiera agroalimentare sarda. Nell’ambito del Piano Operativo disposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza di Cagliari hanno condotto un’operazione congiunta mirata a garantire la tracciabilità dei prodotti ittici e salvaguardare l’eccellenza del “Made in Italy”. Il coordinamento in atto tra la Direzione Marittima e il Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle ha consentito di individuare, in provincia di Cagliari, uno stabilimento di stoccaggio e commercializzazione di prodotto ittico che, al momento del controllo, deteneva oltre 1.200 kg di prodotto non conforme agli standard previsti dalle normative vigenti, sia per la tracciabilità che per le modalità di conservazione. Il pescato, posto immediatamente sotto sequestro dai militari, infatti, era privo delle etichette obbligatorie che ne certificano l’origine, la zona di cattura o di allevamento ai sensi delle vigenti direttive europee.

L’intervento, grazie alla preziosa collaborazione del personale del Servizio Igiene Alimentare di Origine Animale dell’ASL di Cagliari e della Polizia Municipale di Quartu Sant’Elena, ha permesso di riscontrare anche carenze nelle autorizzazioni sanitarie ed edilizie della struttura sede della ditta, posta anch’essa sotto sequestro cautelare in attesa del ripristino delle condizioni di idoneità previste dalla legge. Le irregolarità emerse durante i controlli hanno portato alla contestazione di numerose violazioni amministrative. Per il titolare della società sono così scattate le sanzioni previste dalla normativa vigente. A seguito delle verifiche condotte dal personale dell’ASL, il pesce sequestrato è stato dichiarato non idoneo al consumo e sarà pertanto avviato a distruzione. L’operazione, condotta nell’abito delle attività svolte congiuntamente dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, si pone l’obiettivo prioritario e sempre più capillare di tutelare la salute dei consumatori nonché salvaguardare il marchio “Made in Italy”, supportando, al contempo, la sana economia del territorio attraverso il rispetto delle regole.