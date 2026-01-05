Incendi, spaccate, aggressioni: Forza Italia invita Cacciotto e Istituzioni ad alzare la guardia

ALGHERO – “Alghero, incendi dolosi, spaccate e bombe: escalation criminale? No agli allarmismi. Ma alziamo la guardia

L’ennesimo incendio doloso e la bomba carta davanti al portone d’ingresso di un condominio ad Alghero rappresentano segnali da non sottovalutare.

Anche perché devono essere letti in “combinato disposto” con “spaccate” ai danni di attività commerciali e alcune brutali aggressioni. La questione sicurezza torna prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale ad Alghero. Pur senza suscitare allarmismi, non si può non convenire che si tratta di una “escalation “ inquietante, che non può essere minimizzata né derubricata ad una serie di episodi isolati.

Si tratta di fatti che comunque incidono profondamente sul senso di sicurezza della comunità e che richiedono una risposta immediata, forte e coordinata da parte delle istituzioni.

Alghero non può e non deve abituarsi a questo clima. Ogni atto incendiario o vandalico, ogni attentato con esplosivo, ogni aggressione è un attacco diretto non solo a singoli cittadini o ad attività economiche, ma all’intera città, alla sua serenità, alla sua economia e alla convivenza civile.

È indispensabile rafforzare il controllo del territorio, potenziare la prevenzione e garantire il massimo supporto alle forze dell’ordine, che quotidianamente svolgono un lavoro prezioso e difficile. Allo stesso tempo, serve una chiara assunzione di responsabilità politica: la sicurezza non è uno slogan, ma una priorità che va affrontata con programmazione, risorse adeguate e presenza costante. Anche se la tutela della sicurezza non è direttamente in capo all’Amministrazione, sicuramente chi ci amministra può e deve svolgere un ruolo di integrazione e collaborazione con le forze dell’ordine. Mettendo in campo Polizia locale e Barracelli, attribuendo risorse, mezzi e creando azioni sinergiche impattanti positivamente su un clima di sicurezza e serenità. Anche attivando un sistema di video sorveglianza diffuso ed efficace. Alla stregua di quello messo in campo da Olbia.

L’Amministrazione comunale deve superare la fase di “contemplazione preoccupata” e deve attivare immediatamente tutte le iniziative utili a ristabilire un clima di fiducia e sicurezza, coinvolgendo le autorità competenti e rafforzando i presìdi sul territorio. Alghero ha necessità di risposte e di scelte, non di “contemplazione preoccupata” e silenzi. La legalità e la sicurezza sono beni comuni da difendere ogni giorno, senza ambiguità e senza ritardi”

Marco Tedde, Forza Italia