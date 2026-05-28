Alghero, locale sulla spiaggia sovraffollato: intervento e sanzioni

ALGHERO – Si intensifica l’attività di contrasto al mancato rispetto delle prescrizioni nelle autorizzazioni concesse per i locali di Pubblico Spettacolo da parte della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco dovuti ai noti fatti di Crans Montana.

Nei giorni scorsi, il Commissariato di P.S. di Alghero, la Squadra della Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, i Vigili del Fuoco di Sassari, la Polizia Locale di Alghero e la Capitaneria di Porto di Alghero hanno effettuato un controllo mirato presso un noto Esercizio Pubblico situato sul lungo mare nel comune di Alghero.

Nel corso dell’attività ispettiva sono state accertate delle violazioni. In particolare, gli operatori hanno riscontrato una significativa presenza di avventori (tot. 201 unità) rispetto alla capienza consentita (tot. 96 unità), in ragione della quale si è provveduto in sicurezza all’ evacuazione delle persone presenti.

Continueranno per tutta la stagione estiva i controlli per la Sicurezza e l’incolumità Pubblica presso tutti i locali presenti in questa Provincia, in modo da bilanciare il giusto divertimento e svago delle persone con il rispetto delle regole previste.