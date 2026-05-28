Atti incendiari e criminalità ad Alghero, le parole di Cacciotto

ALGHERO – “In seguito al grave incendio della scorsa notte ho avuto modo di sentire telefonicamente Stefano Ledda, titolare dell’attività colpita, per esprimergli la vicinanza dell’Amministrazione comunale e manifestargli la massima determinazione istituzionale nell’affrontare questa situazione insieme alla Prefettura e alle forze dell’ordine”. Il Sindaco Raimondo Cacciotto riferisce delle azioni intraprese in queste ore e di quanto fatto in questo periodo in merito agli atti incendiari verificatisi in città. “Già nei mesi scorsi avevamo formalmente richiesto al Governo nazionale un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio – riferisce – con un incremento degli organici e delle dotazioni necessarie anche per lo svolgimento di indagini complesse come queste. Rivolgo un appello a tutte le forze politiche, in particolare a quelle che hanno responsabilità di governo, affinché sostengano con forza la necessità di un intervento deciso e concreto da parte dello Stato e, allo stesso tempo – sottolinea il Sindaco – agiscano con la necessaria cautela e senso di responsabilità nell’alimentare un dibattito pubblico basato su suggestioni e informazioni sommarie. Tutti gli episodi che si sono susseguiti nel recente passato sembrano essere episodi singoli, slegati uno dall’altro, che riguardano persone diverse e contesti diversi, e un quadro di questo tipo rende ancora più complesse le indagini”. Intanto, nel corso del prossimo Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza, l’appuntamento periodico organizzato con la Prefettura e le forze dell’ordine, previsto per il 3 giugno, prenderà parte anche l’autorità giudiziaria nella persona del Procuratore della Repubblica. “Esprimo piena fiducia nell’Arma dei Carabinieri – conclude il Sindaco di Alghero – che sta conducendo le indagini e ha già avviato tutte le attività di polizia giudiziaria, certo che ancora una volta farà tutto il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave episodio”.