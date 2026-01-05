Rotatoria del Carmine buia, senza segnaletica, asfalto ammalorato: attesa la fine dei lavori

ALGHERO – C’è, ancora, grande attesa per la ripresa dei lavori della “Circonvallazione”. Mentre la “Tangenziale” (in capo all’Anas) va avanti spedita, per quanto riguarda l’opera comunale, ancora non si vede un termine definitivo. Ma ciò che emerge nelle varie segnalazioni di questi giorni festivi da parte dei cittadini e che dovrebbe interessare gli amministratori, visto che si tratta del principale ingresso di Alghero, è la condizione della così detta “rotatoria del Carmine”.

Al netto dei lavori che devono essere ancora ultimati (durante questi giorni non si è visto molto movimento), è stata aperta al traffico. Ma, come già emerso, manca la segnaletica orizzontale, verticale e soprattutto un’adeguata illuminazione. Al calar della sera diventa non proprio così sicuro attraversarla in considerazione anche di un asfalto che, fatto più unico che raro, pur essere ex-novo è già piuttosto ammalorato e pieno di avvallamenti e anche con alcune buche. Insomma, è lecito, anzi doveroso, attendersi un intervento risolutivo e non arraffazzonato al fine di garantire un accesso ad Alghero degno della sua utilità.