Il volo Alghero – Cagliari è realtà, dal 3 luglio al 21 agosto: costo 39,99 euro

ALGHERO – L’annunciato volo tra Alghero e Cagliari è realtà. Per adesso, si tratta di una (ennesima) tratta estiva: partenza ufficiale il 3 luglio fino al 31 agosto 2026. Sarà ad AeroItalia ad attuare il collegamento impiegando velivoli Atr 72 da 68 posti, mezzi ideali per le brevi tratte regionali grazie alla loro efficienza operativa. I voli seguiranno una cadenza bisettimanale, concentrandosi nei giorni di lunedì e venerdì per favorire i weekend lunghi. Gli orari prevedono la partenza da Cagliari alle ore 11:00, mentre il volo di rientro da Alghero decollerà alle ore 13:00.

Massimo Di Perna, chief commercial officer di AeroItalia, ha confermato che i prezzi partiranno da 39,99 euro. “Questa soglia tariffaria estremamente competitiva deriva dal supporto istituzionale, sui voli interni esiste il contributo della Regione Sardegna ed è un servizio pensato specificamente per migliorare la mobilità dei cittadini sardi tra le città più importanti dell’Isola”.