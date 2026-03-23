La Corte d’Appello salva la Todde, stop alla decadenza: si apre ad un “precedente”

CAGLIARI – La Corte d’Appello salva Alessandra Todde: stop alla decadenza. La Giunta regionale aveva presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale e oggi sono arrivate le sentenze, la più importante è quella che va contro le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente della Regione. Un provvedimento che avrebbe portato allo scioglimento dell’assemblea e nuove elezioni.