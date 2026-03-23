Europa Verde (Avs) “richiama all’ordine” Mulas

ALGHERO – “Riteniamo opportuno intervenire per richiamare a un senso di responsabilità e di correttezza nei confronti del lavoro svolto dagli uffici comunali. Le procedure operative adottate per la pulizia dei litorali sono consolidate nel tempo e rientrano nelle competenze tecniche degli uffici, che agiscono sulla base di modalità già definite e collaudate. Per questo, appare poco chiara l’utilità di una convocazione in Commissione su aspetti che riguardano attività già strutturate e operative. Il confronto politico è legittimo e necessario, purché resti all’interno di perimetri definiti e non metta in discussione, anche indirettamente, l’impegno dei dipendenti comunali, che ogni giorno operano con professionalità e dedizione al servizio della città.”

Giampietro Moro e Beatrice Podda, consiglieri comunali Europa Verde