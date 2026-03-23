Referendum sulla giustizia: stravince il “No”, ad Alghero batosta per il “Si”

ALGHERO – Riforma della giustizia bocciata con anche un boom di affluenza alle urne: il dato definitivo si attesta intorno al 58,9%. Con quasi tutte le sezioni scrutinate, il “No” ha ottenuto poco meno del 54%. In Sardegna vince il “No” che è al 53%, Alghero sulla stessa lunghezza d’onda con una batosta per il “Si”, fermo al 40% e una netta vittoria per il “No” che ha raggiunto il 60%. Risultati che non possono non avere dei riflessi sulla politica regionale e locale.

“La Costituzione è salva e resta il faro del nostro agire. Orgogliosa del grande risultato raggiunto in Sardegna”. Lo dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde, commentando la vittoria del No al referendum costituzionale.