“Spiagge, interventi troppo impattanti e Commissione snobbata”: Mulas censura Selva

ALGHERO – “È indubbio che la spiaggia rappresenti una risorsa fondamentale per il territorio, sia dal punto di vista economico che ambientale, e proprio per questo va tutelata con la massima attenzione. La spiaggia è un bene comune, patrimonio di tutti i cittadini, e ogni intervento va discusso e comunicato alla cittadinanza, agli operatori e alle imprese con la massima trasparenza e condivisione”, in qualità di Presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, interviene pubblicamente sulle operazioni di “pulizia” in corso presso il litorale cittadino in vista dell’imminente stagione turistica.

“Le modalità operative attualmente adottate sollevano forti discussioni: l’utilizzo di mezzi pesanti, inclusi trattori che operano direttamente in acqua, devono essere spiegati e giustificati. È legittimo che ci sia in discussione sulle modalità e sulle conseguenze di queste operazioni ed è doveroso che i rappresentanti della massima assemblea rappresentativa della città, i consiglieri comunali, e in particolare la commissione competente, venga coinvolta rispettato a scelte così importanti.

Invece ancora una volta la Commissione Ambiente non è stata coinvolta in scelte così rilevanti. Ritengo grave questa mancanza di condivisione istituzionale, soprattutto su temi che richiedono competenza, confronto e visione strategica. Il lavoro di gestione e, in particolare, di movimentazione della posidonia avrebbe dovuto essere discusso e approfondito collegialmente”

“Per queste ragioni, annuncio la convocazione di una Commissione Ambiente dedicata, nella quale saranno coinvolte associazioni ambientaliste, esperti del settore, l’Università, gli operatori economici e i vari utilizzatori delle spiagge, al fine di discutere le soluzioni messe in atto anche al fine di valutare ogni possibile alternativa meno impattante e più consona per l’equilibrio costiero e la fruibilità dell’arenile.

È mio dovere rappresentare le numerose preoccupazioni espresse dai cittadini, che stanno assistendo con crescente inquietudine a interventi percepiti come eccessivamente invasivi, al fine di spiegarne le modalità in modo trasparente. L’obiettivo non può essere quello di perseguire soluzioni semplici e immediate, ma di adottare le migliori pratiche disponibili, basate su evidenze scientifiche e su un approccio sostenibile”.

“L’assessore all’ambiente, avrebbe dovuto promuovere queste attività di comunicazione e confronto, ha la responsabilità di operare scelte consapevoli e lungimiranti. Mi auguro che, a partire da questa segnalazione, si apra finalmente un confronto serio e costruttivo nell’interesse della tutela e della fruibilità del nostro patrimonio naturale. Continuerò a vigilare affinché la gestione delle nostre spiagge avvenga nel rispetto dell’ambiente delle esigenze economiche e della trasparenza amministrativa e del ruolo delle istituzioni.”, chiude il comunicato stampa il Presidente della commissione consiliare Ambiente Christian Mulas.