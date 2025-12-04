Giunta Regionale, ecco le ultime delibere adottate

CAGLIARI – Durante l’ultima riunione della Giunta Regionale sono state adottate le seguenti delibere.

BILANCIO. La Giunta, su proposta dell’assessore della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Meloni, d’intesa con la presidente e con l’assessore dei Lavori Pubblici Antonio Piu, ha deliberato di programmare le risorse finanziarie a valere sull’Accordo Stato-Regione, per complessivi euro 182.340.000, per assicurare il cofinanziamento necessario alla realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione, per gli anni 2029-2034 su vari progetti per opere stradali, portuali, di potabilizzazione e di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.

Sempre su proposta dell’assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni, la Giunta ha deliberato interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa nel ciclo di programmazione 2021-2027 all’interno del Piano di Rigenerazione Amministrativa, con l’inserimento tra i beneficiari di tale azione delle Fondazioni di Partecipazione e degli altri soggetti/enti di diritto pubblico che operano a livello territoriale con funzioni di gestione operativa dei progetti.

Infine, su proposta dell’assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni, la Giunta ha deliberato di destinare la dotazione finanziaria residua della legge regionale n. 7/2007 per l’annualità 2025, pari a 4.695.000 euro, all’integrazione della dotazione finanziaria dell’Avviso “Invito a presentare progetti di ricerca di base e ricerca clinica”.

AMBIENTE

Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta ha espresso parere favorevole, con un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento denominato “S.S. 128 “Centrale Sarda” Variante svincolo Gesico svincolo Mandas Sud – PFTE”, con il conseguente rilascio del PAUR proposto dal Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato dei lavori pubblici, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali.

Ancora sempre su proposta dell’assessora Laconi, l’esecutivo ha stabilito di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, l’intervento denominato “Demolizione e ricostruzione del ponte lungo la via Villacidro sul Flumini Mannu di Pabillonis in comune di San Gavino Monreale e rifacimento canale a monte e a valle sin alla S.S.197”, proposto dal comune di San Gavino Monreale.

Su proposta dell’Assessorato dell’Ambiente, è stato deciso di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, l’intervento “Progetto di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in Zona Industriale Pratosardo – Nuoro”, proposto dalla Società Cuguttu Domenico S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le condizioni ambientali.

Sempre su proposta dell’assessora Laconi, la Giunta ha inoltre stabilito il programma degli interventi per la decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della Difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Per l’annualità 2025 le risorse disponibili ammontano a complessivi 1 milione e 525.785 mila euro.

AGRICOLTURA Su proposta dell’assessore ad interim Alessandra Todde, la Giunta ha approvato l’aggiornamento del Programma 2025 e Programma interventi finanziati annualità 2025 per quanto riguarda il riordino fondiario ed i Consorzi di bonifica. Approvato l’elenco di interventi “Programma interventi finanziati annualità 2025” per un totale di 2 milioni di euro.

LAVORI PUBBLICI. La Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la delibera della programmazione per l’attuazione dello Scenario A del Piano Regionale della Rete della Portualità Turistica che ha l’obiettivo di garantire il livello di funzionalità dei porti turistici con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifunzionalizzazione, riordino e riqualificazione. La programmazione prevede per l’esercizio finanziario 2025-2026-2027 un importo di 1.975.000 euro per il Programma di interventi sulla portualità regionale. Per l’esercizio finanziario 2026 il finanziamento dell’intervento nel porto di Calasetta per 200 mila.

Sempre su proposta dell’assessore Piu è stata approvata la delibera sulla Progettazione di interventi afferenti agli edifici ed a opere finanziate con lo stanziamento (LR n. 24 del 11.09.2025) di 1.845.000 euro a favore degli enti locali della Sardegna. Le risorse favoriranno la programmazione della sola progettazione degli interventi che consentirà di ammettere a finanziamento le opere solo dopo la definizione del quadro progettuale e della conclusione degli iter autorizzativi.

L’Esecutivo ha approvato inoltre le Spese, proposte nella delibera dell’assessore dei Lavori pubblici, per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico. Sulla base delle opere considerate prioritarie, in merito alla classe di rischio idrogeologico elevato, sono stati finanziati interventi su versanti soprastanti in aree perimetrate dal PAI (piano di assetto idrogeologico). Il finanziamento complessivo è di euro 1.821.126 euro e andrà a finanziare interventi nei comuni di Arzachena, Lodè, San Gavino Monreale, Villacidro.

Infine, la Giunta ha votato la delibera proposta dall’assessore Piu, che finanzia gli adempimenti connessi alla gestione e manutenzione ordinaria degli invasi di competenza regionale. Sono stati previsti 500 mila euro per l’annualità 2025. I contributi potranno essere destinati sia alla redazione di documenti tecnici, funzionali all’ottimale gestione degli invasi, oltre che agli adempimenti stabiliti dalla Legge regionale n.12 del 31/10/2007. Le amministrazioni locali potranno coprire i costi relativi agli adempimenti gestionali e alle manutenzioni.

L’ultima delibera proposta dall’assessore Antonio Piu, approvata nella seduta di Giunta di oggi, prevede la programmazione di due Linee di azione dell’Area “Trasporti e Mobilità”, Linea di intervento “Trasporto Stradale” dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Sardegna del Fondo di rotazione. Le due linee sono la manutenzione e messa in sicurezza strade della provincia della Gallura nord est Sardegna, da attuare a cura della Provincia della Gallura Nord Est Sardegna per complessivi 6,7 milioni di euro e gli interventi di completamento, messa in sicurezza e adeguamento funzionale viario e di opere d’arte, da attuare a cura della Città Metropolitana di Sassari per 30,8 milioni di euro. Con la delibera si individuano gli interventi da attuare nelle singole Linee di azione e si adeguano i cronoprogrammi di spesa alle reali modalità di realizzazione.

TRASPORTI. Su proposta dell’assessora dei Trasporti Barbara Manca, la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione generale dei trasporti, di disporre una proroga tecnica del contratto per il trasporto pubblico locale ferroviario tra la Regione Sardegna e Trenitalia, in scadenza al 31.12.2025. La proroga avrà una durata di sei mesi, dal 1.1.2026 al 30.6.2026, al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto in attesa della definizione del nuovo contratto.

La Giunta ha inoltre autorizzato la Direzione generale dei Trasporti alla stipula di un accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari finalizzato alla realizzazione di uno studio sul trasporto pubblico marittimo per le isole minori della Sardegna. Lo studio è finanziato con uno stanziamento di 100 mila euro previsto dalla Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità 2025).