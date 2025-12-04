Piove ad Alghero, impianti basket fuori uso: “Partite rinviate, inaccettabile”

ALGHERO – “Rinviata la gara regionale Under 17 Femminile: gli impianti sportivi non sono risultati agibili. La situazione non è più accettabile, le società chiedono chiarimenti e collaborazione.

Le società Mercede Alghero e Pallacanestro Alghero informano che la gara del Campionato Regionale Under 17 Femminile, in programma al PalaCorbia, non si è potuta disputare a causa delle condizioni non idonee del campo, compromesso da infiltrazioni d’acqua.

Il numeroso pubblico presente e le giovani atlete, che attendevano questo importante appuntamento, hanno mostrato grande delusione, condivisa pienamente dalle due società. Anche il successivo tentativo di trasferire l’incontro al Palamanchia non ha avuto esito, poiché anche questo impianto presentava le stesse criticità.

L’arbitro dell’incontro non ha potuto fare altro che stilare il referto, fare foto e video a dimostrazione dell’impossibilità di disputare la gara, salutare le squadre e andare via.

Da mesi Mercede Alghero e Pallacanestro Alghero hanno provato ad avviare un dialogo con gli uffici tecnici dell’Amministrazione Comunale per ottenere aggiornamenti sui lavori programmati, resi possibili grazie alle risorse recuperate con impegno dalla parte politica. Tuttavia, nonostante solleciti formali via PEC e ripetuti contatti, telefonici senza risposta, le società ad oggi non dispongono al momento di informazioni ufficiali sullo stato delle procedure e sull’eventuale avvio degli interventi.

La preoccupazione principale riguarda la possibile perdita delle risorse stanziate qualora non venissero impegnate entro il 10 dicembre, eventualità che costituirebbe un grave danno per lo sport cittadino, in particolare per i più giovani.

Le due società desiderano sottolineare che la loro priorità è garantire alle atlete e agli atleti strutture sicure e funzionali, anche per le altre società che chiedono la disponibilità dei due impianti per disputare partite e tornei, nazionali ed internazionali, di altre discipline. Per questo motivo, rinnovano la richiesta di un confronto costruttivo e urgente con l’Amministrazione Comunale, convinte che la collaborazione e la chiarezza siano fondamentali per individuare soluzioni rapide ed efficaci.

Alghero ha una grande tradizione sportiva e le sue associazioni, con impegno quotidiano, lavorano affinché questa continui a crescere. È nell’interesse di tutti preservare e valorizzare gli impianti, affinché possano tornare a essere un punto di riferimento per la comunità e per i giovani sportivi.

È giunto il momento delle risposte e del fare”.

Mercede Basket e SAP