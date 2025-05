Giunta Regionale, le ultime delibere adottate

ALGHERO – Ecco le delibere adottate dalla Giunta regionale del 14 MAGGIO 2025:

Presidenza

La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha approvato la delibera per la ripartizione dei contributi statali relativi all’esercizio 2024 da destinare ai Comuni in cui le servitù militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

Per quanto riguarda il Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 (PSC) della Regione Sardegna, su proposta della presidente Todde, la Giunta ha formulato la presa d’atto della Delibera CIPESS, e dei suoi allegati, del 30 gennaio 2025 recante “Piani sviluppo e coesione (PSC) Regione Puglia, Regione Sardegna, Città metropolitana di Bari e Città metropolitana di Cagliari”, con la quale, in primo luogo, sono stati aggiornati gli interventi allegati alla Delibera CIPESS n. 48 del 2022. L’Esecutivo ha inoltre dato mandato al Direttore generale della Presidenza, quale Autorità Responsabile del PSC della Regione Sardegna, di sottoporre al primo Comitato di sorveglianza utile l’aggiornamento della struttura programmatica del PSC di provvedere al necessario allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio insieme ai Responsabili degli interventi.

L’Esecutivo, sempre su proposta della presidente Todde, sentita l’assessora della Pubblica istruzione, Ilaria Portas, ha approvato le bozze di Atto costitutivo e di Statuto per la partecipazione come socio fondatore alla Fondazione di partecipazione di diritto pubblico denominata “Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta”. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della costituenda fondazione, assegnandole la somma di 100.000 euro e partecipa alla costituzione del fondo di gestione attraverso il conferimento un contributo regionale annuo per la sua attività da definirsi annualmente con la legge di bilancio e concorre alla costituzione del fondo patrimoniale conferendo i beni e le risorse già appartenenti al consorzio.

La Giunta ha quindi nominato il primo Consiglio di Amministrazione della “Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta” composto da Carmelino Meazza, Università di Sassari, Efisio Ignazio Putzu, rappresentante Università di Cagliari, Giovanni Pirisi, Commissario NU, Giancarlo Porcu, Rappresentante Provincia Nuoro e Alessandra Corrias, rappresentante della Regione.

Lavoro

Su proposta dell’assessora del Lavoro, Desiré Manca, la Giunta ha approvato i contributi per sostenere le attività economiche, produttive e professionali che hanno subito riduzioni del volume d’affari a causa di interdizioni al transito pedonale per motivi di sicurezza. I contributi andranno ai Comuni della Sardegna nel cui territorio si verifichino, o si siano già verificati dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2025, di eventi riconducibili a causa di forza maggiore, con l’interdizione, per motivi di sicurezza a tutela dell’incolumità delle persone, dell’area, interessata al transito pedonale e all’espletamento di attività lavorativa. Stanziati con apposito Fondo, 700 mila euro per l’anno 2023 e 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Pubblica istruzione

La Giunta, su proposta dell’assessora dell’Istruzione, Ilaria Portas, ha approvato il calendario scolastico 2025/2026 per la Regione Sardegna. Gli studenti sardi saranno sui banchi a partire dal 15 settembre 2025 per tutte le scuole di ogni ordine e grado e fino al termine delle lezioni fissato per il giorno 8 giugno 2026, mentre le attività per le scuole dell’infanzia si concluderanno il 30 giugno 2026. L’intero anno scolastico avrà una durata di 204 giorni (203 giorni se la festa del Santo patrono ricade nel periodo scolastico).

Sempre su proposta dell’assessora Portas, l’esecutivo ha approvato il riparto delle risorse da destinare al sostegno alla cinematografia previsto dalla L.R. 15/2006. L risorse disponibili per l’esercizio 2025 sono di 1 milione 650 mila euro per le co-produzioni di lungometraggi, 300 mila euro per contributi per le produzioni di cortometraggi, 590 mila euro per gli incentivi alla diffusione e alla distribuzione e per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di corto e lungometraggi, 400 mila euro per contributi all’esercizio cinematografico per la promozione della cultura cinematografica e 200 mila per incentivi a diffusione e distribuzione.

Per quanto riguarda il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ è stato deliberato l’avvio della programmazione degli interventi di edilizia scolastica e di rinnovo arredi e attrezzature nelle scuole secondarie di secondo grado della Sardegna. Si procederà dunque all’ascolto dei territori, Province ed Enti Locali, e alla successiva raccolta dei fabbisogni per stabilire le priorità di intervento. Le scuole secondarie di secondo grado sono frequentate da 71mila studenti e studentesse, quasi il 40% della popolazione studentesca dell’isola.

Approvata inoltre la delibera che inquadra i requisiti, criteri di concessione e le modalità di rendicontazione dei contributi previsti dalla legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025) di competenza della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Sanità

Su indicazione dell’assessore della Sanità Bartolazzi, la Giunta ha prorogato l’Accordo con Federfarma Sardegna per la distribuzione di medicinali del PHT e per la definizione di

altre forme di collaborazione con le farmacie convenzionate, fino al 30 giugno 2025.

In materia di assistenza sociale, su indicazione dell’assessore Bartolazzi, per quanto riguarda il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (annualità 2023 e 2024), la Giunta ha programmato le assegnazioni statali (DPCM 23 novembre 2023 e DPCM 28 novembre 2024) destinandoli al potenziamento e al funzionamento dei Centri per autori di violenza (CUAV). Confermati i beneficiari individuati e le modalità di riparto definiti con la delibera del maggio 2023: nel dettaglio, 56.797 euro ai CIPM Sardegna, 56.796 ai CAM Sardegna e 56.796 ai Centro GAME: la spesa graverà sulle somme in corso di iscrizione (AS) nel capitolo SC09.0705 (V1213), missione 12 – programma 04 del bilancio regionale 2025.

La Giunta, su indicazione dell’assessore Bartolazzi, ha poi approvato in via preliminare la rimodulazione della programmazione dei posti letto della rete ospedaliera assegnati all’erogatore privato accreditato nell’Area omogenea dell’Ogliastra, attraverso la riduzione di 5 posti letto di chirurgia generale e il contestuale incremento di 5 posti letto in ortopedia e traumatologia. La delibera è stata trasmessa al Consiglio regionale per ottenere il parere della Commissione consiliare competente, ai sensi del documento “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato dal Consiglio regionale il 25 ottobre 2017.

La Giunta, su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha anche approvato la disciplina del Regolamento sul Collegio medico dell’accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il biennio 2025-2026, e ha approvato l’accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il biennio 2025-2026.

La Giunta, su proposta dell’assessore Bartolazzi, ha infine approvato l’integrazione della delibera del 17 novembre 2023 prevedendo l’istituzione di una Cabina di regia strategica composta da non oltre 4 oncologi di fama internazionale a supporto dell’assessore della Sanità nel coordinamento strategico della Rete Oncologica Regionale (ROR) e l’integrazione del coordinamento con un comitato tecnico-operativo ristretto finalizzato ad assicurare una maggiore operatività del coordinamento. L’Esecutivo ha quindi dato mandato all’assessore della Sanità di nominare con proprio decreto i nodi strategici della rete oncologica regionale e, in particolare la cabina di regia strategica, il coordinamento della rete oncologica regionale, il comitato tecnico-operativo ristretto, il comitato tecnico scientifico e il molecolar tumor board.

Trasporti

Su proposta dell’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, la Giunta ha dato mandato alla Direzione generale dei Trasporti di aggiornare il Piano di Investimenti per la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico redatto nel 2022. L’intervento, finanziato con 7 milioni di euro, punta a migliorare l’accessibilità delle fermate in ambito urbano ed extraurbano attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, l’adeguamento della segnaletica, l’istituzione di golfi di fermata. L’aggiornamento del Piano di Investimenti consentirà di individuare nuove fermate su cui intervenire in luogo di quelle previste dal Piano del 2022 che hanno evidenziato importanti criticità di adeguamento. Ci si riferisce in particolar modo a quelle localizzate su alcune strade statali percorse dai servizi ARST che richiedono la realizzazione di opere non compatibili con le risorse e gli obiettivi di messa in sicurezza tempestiva delle fermate. Le fermate che dovranno essere oggetto di intervento saranno individuate sulla base dei criteri di frequentazione e di particolari esigenze che saranno evidenziate dagli Enti Territoriali competenti.

Affari generali

Su proposta dell’assessora degli Affari Generali, Mariaelena Motzo, la Giunta ha approvato la delibera che dà parere favorevole all’ipotesi di accordo formulata dal Coran per la modifica del contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) nella parte i cui disciplina l’orario di lavoro e le assenze.

Bilancio

In materia di Programmazione Unitaria 2024-2029, PR Sardegna FESR 2021-2027, su proposta dell’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, l’Esecutivo ha approvato le Direttive per il sostegno alle imprese per la ricerca e lo sviluppo.

La Giunta regionale, sempre su proposta dell’assessore Meloni, ha approvato il budget e il Piano delle attività della SFIRS, per l’esercizio 2025, con la definizione degli obiettivi e degli indicatori.

L’Esecutivo, su indicazione dell’assessore Meloni, dopo la pubblicazione sul Buras del bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa per l’anno 2025, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento (DTA) che provvede alla ripartizione delle entrate e il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG), che riporta l’elenco dei capitoli delle entrate, nonché ha autorizzato i dirigenti responsabili della spesa ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e le conseguenti variazioni per rimodulazione del cronoprogramma con proprio provvedimento.

La Giunta, su proposta dell’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, ha individuato il direttore pro-tempore dell’Unità di Progetto Certificazione della spesa nel Dott. Roberto Doneddu, quale Autorità di Certificazione (AdC) per la programmazione 2014-2020, nonché Autorità Contabile (AC) per la programmazione 2021- 2027 per i programmi FESR, FSE e FSC.

Su indicazione dell’assessore del Bilancio Meloni, l’Esecutivo ha inoltre autorizzato distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell’ex arsenale militare di La Maddalena. Vista la nota del 9 maggio scorso dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente con la quale si chiede l’istituzione di due capitoli in entrata e spesa vincolati, vengono stanziati 4 milioni e 163 mila euro per l’intervento di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale dell’ex area militare denominata “Arsenale Militare e area militare contigua Molo Carbone”.

Enti locali

Su proposta dell’assessore Francesco Spanedda, la Giunta ha autorizzato l’alienazione a titolo oneroso degli immobili ubicati nel Comune di Ballao. Si tratta di alienazione di terreni di nuova formazione e porzione fabbricato derivanti dalla sdemanializzazione di reliquati idraulici ex alveo “Rio Bintinoi”. Alienato anche un tratto di terreno censito, nel Comune di San Vito.

Agricoltura

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, è stato dato il via libera per la concessione del nulla osta all’esecutività della determinazione del Direttore generale dell’Agenzia ASVI Sardegna con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2024.

Sempre su proposta dell’assessore Satta, la Giunta esprime un indirizzo contrario sulla proposta di modifica al disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP presentato dal Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Romano. La decisione arriva a causa del mancato inserimento dell’elenco delle razze ovine autoctone tradizionali ammesse per la produzione del latte destinato alla trasformazione in Pecorino Romano DOP. Il mancato inserimento non risulta, infatti, in linea con le politiche regionali per il comparto e a tutela dei sistemi di allevamento tradizionali, della sostenibilità ambientale dei sistemi zootecnici e della conservazione della biodiversità.

Turismo

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Turismo Cuccureddu, ha approvato in via definitiva la delibera del 22 gennaio 2025, concernente la modifica del primo periodo del comma 1, dell’articolo 16 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive extra – alberghiere di cui all’articolo “bed and breakfast”, “domos” e “case e appartamenti vacanze”, della legge regionale del 2017 sulle Norme in materia di turismo.

Entro trenta mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti Direttive, i titolari delle strutture ricettive extra – alberghiere esistenti, devono adeguare i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle applicabili per tipologia, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti.

Sempre in materia di Turismo, l’Esecutivo ha approvato in via definitiva un’altra delibera del 22 gennaio 2025, sulla modifica delle direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali secondo la legge regionale 28 luglio 2017, sulle Norme in materia di turismo. Entro trentotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive alberghiere esistenti, devono adeguare i propri requisiti funzionali mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE.

Lavori pubblici

Su proposta dell’assessore, Antonio Piu, la Giunta ha approvato la modifica del soggetto attuatore per le opere di difesa idraulica di Bosa con il conseguente trasferimento dal Comune di Bosa dei contratti relativi a servizi tecnici al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Sempre su proposta dell’assessore Piu, è stato disposto di affidare all’Ente Acque della Sardegna (ENAS) il ruolo di soggetto attuatore, in sostituzione del Consorzio di Bonifica della Nurra, la realizzazione dell’intervento finalizzato al raddoppio dell’ultimo tratto della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas e i serbatoi di Campanedda appartenente al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito da ENAS.