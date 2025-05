Cagliari, verrà ripulita l’area della cabina elettrica di via Amerigo Vespucci

CAGLIARI – Il primo appuntamento è previsto per il 21 maggio con la pulizia dell’area della cabina secondaria di via Amerigo Vespucci lungo il canale di San Bartolomeo. Il secondo il 4 giugno quando verrà svelata l’opera di street-art realizzata dall’artista Nicholas Bembo sulla facciata della stessa cabina e dedicata a Gigi Riva.

I dettagli delle due iniziative sono state illustrate nella mattina di oggi, mercoledì 14 maggio 2025 nell’Aula consiliare del Palazzo Civico di via Roma dove tutti i soggetti coinvolti si sono ritrovati per confermare la loro presenza.

A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e l’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi. Accanto a loro gli altri protagonisti dell’iniziativa promossa da Legambiente Sardegna guidata dalla presidente Marta Battaglia, con E-Distribuzione che ha partecipato con Roberta Casciello, responsabile HSE AOR Sardegna e RSPP e l’artista Nicholas Bembo.

“Non possiamo che sposare operazioni di pulizia come queste” ha commentato il presidente Benucci, in prima linea domenica scorsa per le attività di decoro di Giorgino. “Abbiamo raccolto – la conferma – ben 3,8 tonnellate di rifiuti e in occasioni come queste, quando si riqualificano parti della città, l’amministrazione non può che essere accanto a chi organizza le iniziative”.

“Con questo progetto – ha aggiunto l’assessora Giua Marassi – viene messo al centro un territorio attraverso l’arte. Questo è un motivo di grande entusiasmo, soprattutto perché andiamo a ripulire una zona importante per Cagliari. Cogliamo l’opportunità che ci viene data da E-Distribuzione con il progetto nazionale “Cabine d’autore” per avere un’opera d street-art che ci permette ricordare un campione come Riva e allo stesso tempo rendere più bella la zona. Con queste iniziative si generano sinergie virtuose tra un ente locale e le imprese che operano sul territorio”.

Alle attività di pulizia parteciperà anche il Cagliari Calcio che affiderà al settore giovanile, guidato dai ragazzi della Primavera, la pulizia dell’area della cabina accanto agli operatori di Legambiente.

“Indubbiamente – ha concluso Luisa Giua Marassi – la presenza dei ragazzi del Cagliari darà un esempio positivo alle nuove generazioni”.

A coordinare i lavori delle due giornate sarà Legambiente Sardegna. “Per noi è una grande soddisfazione – il pensiero di Marta Battagliav – radunare così tanti soggetti in un clima di convergenza e sensibilità con gli obiettivi di Legambiente. Ognuno metterà a disposizione un pezzo delle proprie competenze per rendere migliore una zona importante per Cagliari”.

E c’è grande attesa anche per l’opera dell’artista Nicholas Bembo che ha provato a dare qualche anticipazione senza, però, svelare tutti i contenuti di quello che riporterà visivamente sulla cabina. “Ho pensato ad una sorta di passaggio di testimone tra una generazione e l’altra, una passaggio di consegne, di forza e di umiltà”.

La “tela” sulla quale dare spazio alla creatività è quella della cabina che E-Distribuzione ha messo a disposizione. “Siamo un’azienda – ha concluso Roberta Casciello – che oltre a garantire il servizio elettrico su tutto il territorio, segue progetti come “Cabine d’autore”. Un’iniziativa che si sviluppa in tutta Italia contro oltre 600 opere di street-art realizzate, oltre 100 delle quali in Sardegna. E ci occupiamo anche di progetti di riqualificazione ambientale come faremo questa volta nel canale di San Bartolomeo”.