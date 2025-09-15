Fine stagione estiva, report della Polizia ad Alghero

ALGHERO – “Volge al termine la stagione estiva che, anche nel Comune di Alghero, ha visto impegnata la Polizia di Stato nell’assicurare legalità, sicurezza ed ordine pubblico”, cosi dal Commissariato di via Kennedy riguardo le operazioni messe in campo dalla Polizia di Alghero.

“Anche tenuto conto del numero dei Comuni ricadenti nella giurisdizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, del numero di residenti e dei turisti che in tale periodo si riversano in questo territorio, lo straordinario impegno profuso dai poliziotti algheresi ha permesso di garantire a tutti un’estate serena e all’insegna del rispetto delle regole. La particolare attenzione al controllo del territorio, in primis, ha infatti contribuito ad un tangibile innalzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Grazie ad una strategica azione mirata, si è registrata, rispetto al passato, anche una drastica riduzione, tra gli altri, dei reati predatori nelle spiagge e nelle aree periferiche della città”.

“In proposito, durante l’estate sono stati predisposti numerosi servizi straordinari di controllo del territorio, con impiego di Volanti, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, unità cinofile e U.O.P.I.. Nel solo bimestre luglio-agosto sono state controllate circa 4.500 persone e 2000 veicoli, denunciati 24 soggetti ed altri 4 tratti in arresto”.

“Tra le varie operazioni di Polizia condotte in tale periodo si segnala l’arresto in flagranza di una cittadina straniera, trovata in possesso di 1170 grammi di cocaina, suddivisi in 80 ovuli, nonché l’arresto, avvenuto il giorno di Ferragosto a seguito di un’accurata attività d’indagine, di due soggetti responsabili di diversi furti su auto nelle aree di parcheggio dei lidi algheresi. Nello specifico, gli Agenti, avendo fondati motivi di ritenere che in tale giornata di festa i due, già noti per i precedenti anche specifici, avrebbero verosimilmente compiuto atti predatori, hanno svolto un minuzioso servizio di osservazione e pedinamento che ha permesso di trarre in arresto i malfattori e restituire ai legittimi proprietari, tra cui turisti, tutta la refurtiva asportata impropriamente dai veicoli in sosta nelle località Tramariglio e Mugoni”

“Nello stesso periodo, altresì, gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono stati impegnati in un’articolata attività di polizia amministrativa mediante controlli specifici, specie preventivi, che hanno riguardato la verifica di numerosi locali commerciali e strutture ricettive, con elevazione di sanzioni amministrative e l’adozione di misure mirate alla prevenzione di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

“Da ultimo, ad esempio, si segnala l’articolata attività che ha portato all’emissione del provvedimento di chiusura di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. da parte del Questore della Provincia di Sassari nei confronti di un esercizio, solitamente frequentato da persone gravate da precedenti penali e di polizia, che da tempo arrecava disturbo alla quiete pubblica ed in particolare ai residenti della zona. La mancanza di rispetto delle regole e degli orari per la diffusione di musica avevano infatti determinato una situazione di invivibilità per i residenti”.

“I controlli amministrativi si sono concentrati per lo più su discoteche e locali notturni, questi ultimi spesso impropriamente adibiti a discoteche di fatto, in spregio a norme ed ordinanze comunali. L’attività così condotta ha permesso di ristabilire in breve tempo un clima di legalità, mediante un approccio teso non alla mera repressione ma ad un propositivo intervento finalizzato al ripristino del rispetto delle regole, così tutelando cittadini, turisti ed esercenti”.