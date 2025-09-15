“Alghero senza barriere solo a chiacchiere, Comune un anno senza ascensore”

ALGHERO – “L’Amministrazione Cacciotto dimentica da un anno di riparare l’ascensore degli uffici di Piazza Porta Terra. Cosa che impedisce l’accesso agli uffici a coloro che per problemi fisici hanno difficoltà a salire le scale, e ad una Consigliera comunale con difficoltà motorie di partecipare ad importanti riunioni di Commissione consiliari. L’ultima riunione della Commissione Ambiente, convocata a Piazza Porta Terra, grazie all’intervento postumo del suo Presidente è stata spostata presso il Quarter proprio per consentire l’accesso alla Consigliera. Nel frattempo l’Amministrazione Cacciotto prosegue con un’opera quotidiana e capillare di propaganda. Ribadiamo che questa politica fatta di annunci sterili non ci appartiene. Gli algheresi hanno necessità quantomeno di cose essenziali e non possono continuare a subire una propaganda martellante ma vuota di contenuti concreti. Anche a noi consiglieri di opposizione piacerebbe svolgere il nostro ruolo per progetti che abbiano un minimo di rilevanza. Invece siamo costretti ad occuparci di questioni “bagatellari”. Come questa che oggi ci occupa, o quella dell’Alguer Hall che è priva di autorizzazioni da parte della Soprintendenza. Abbiamo contribuito fattivamente all’approvazione del Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), sia in Commissione che in Consiglio Comunale. Un Piano avviato nella precedente consiliatura nella quale fu finanziato e fu avviato il procedimento. Ma è stato tutto inutile. Agli algheresi è sempre più chiaro che questa Amministrazione difetta di capacità, competenze e passione. E che, purtroppo, è una macchina priva di guida e di propulsione nella quale c’ solo grande attenzione per la spartizione dei “sedili”,, lo hanno dichiarato i Consiglieri del Gruppo di Forza Italia