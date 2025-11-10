“Degrado ambientale a La Pivarada”, algheresi stufi: petizione

ALGHERO – “Il Comitato del Quartiere Pivarada a seguito delle reiterate segnalazioni e lamentele degli abitanti del Quartiere, ed in particolare di quelli residenti nel tratto di strada in oggetto, e constatato che, nonostante le diverse segnalazioni verbali fatte a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, la situazione igienico sanitaria del luogo continua pesantemente ad aggravarsi con la sempre maggiore presenza di rifiuti di varia natura e segni di infestazione di ratti. L’area risulta accessibile a soggetti dediti a comportamenti illeciti, al consumo e al presunto spaccio di sostanze stupefacenti”, cosi il comitato di quartiere de La Pivarada che, come già segnalato più volte, ma senza avere ancora alcuna risposta, evidenzia la pessima condizione di una vasta area del quartiere

“Tale situazione, oltre a rappresentare un evidente rischio igienico-sanitario, è di evidente motivo di crescente insicurezza e pericolo per chi vive, frequenta e transita nel quartiere: residenti, ospiti, ragazzi che frequentano le scuole limitrofe, clienti e dipendenti delle strutture ricettive e delle attività commerciali presenti nella via Diez e in quelle limitrofe. Segnaliamo ancora la presenza nello sterrato utilizzato come parcheggio la presenza di una persona senza fissa dimora che utilizza un’auto come dimora, nonché di un camper che staziona da più giorni”.

“In considerazione di quanto sopra descritto, il Comitato del Quartiere Pivarada

chiede: che la bonifica dell’area venga effettuata con la massima urgenza dai soggetti

responsabili ai sensi di legge, provvedendo in particolare all’eliminazione di tutti i

rifiuti presenti e l’eradicazione del canneto in modo da rendere l’area chiaramente

visibile dall’esterno, anche alle forze dell’Ordine; che le forze dell’Ordine provvedano alla non frequentazione dell’area dei soggetti che organizzano e praticano attività illecite, più volte segnalate e constatate personalmente da un Assessore; che i Servizi Sociali del Comune si facciano carico del senzatetto indigente; che il terreno sia adeguatamente recintato”.

“Confidiamo in un intervento rapido e concreto da parte delle Autorità competenti, a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, affinché possano tornare a vivere serenamente nel loro quartiere”, chiudono così dal Quartiere de La Pivarada.