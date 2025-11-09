“Tassa di Soggiorno, tariffa annuale per rendere Alghero sempre bella e accogliente”

ALGHERO – «Alghero è una città viva dodici mesi l’anno, e deve essere trattata come tale» – afferma il consigliere comunale di maggioranza Marco Colledanchise, del gruppo Orizzonte Comune, commentando con soddisfazione l’approvazione della modifica al regolamento della tassa di soggiorno, che introduce una tariffa unica per tutto l’anno.

«È una scelta di responsabilità e visione – sottolinea Colledanchise – che rafforza l’identità di una città turistica ormai matura, capace di offrire esperienze, cultura, natura, sport ed eventi in ogni stagione.

Uniformare la tassa significa superare le logiche del passato e riconoscere che Alghero non vive di stagioni, ma di continuità e qualità.»

Il consigliere spiega che il provvedimento consentirà di assicurare entrate più stabili e programmabili, da destinare a interventi concreti di valorizzazione urbana:

«Le risorse saranno impiegate per la cura del verde, il decoro urbano, la pulizia, la manutenzione, la sicurezza, la promozione turistica e l’organizzazione di eventi.

Non si tratta di una penalizzazione per chi visita Alghero, ma di un contributo positivo, un gesto di fiducia e partecipazione che migliora l’esperienza del visitatore e, al tempo stesso, la vita dei cittadini.

Perché una città curata per chi arriva è una città migliore anche per chi la abita.»

Colledanchise ha inoltre ricordato che, nella seduta precedente, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che chiede l’eliminazione della tassa di imbarco, una misura che – sottolinea – «colpisce anche residenti, lavoratori e studenti, e che va ripensata per garantire maggiore equità e accessibilità al territorio. L’obiettivo è chiaro: favorire chi arriva e sceglie Alghero.»

«Stiamo costruendo – aggiunge – una politica turistica coerente e moderna, che non si limita a gestire il presente ma prepara il futuro. Alghero non deve inseguire le stagioni: deve essere essa stessa la stagione, viva, luminosa e attrattiva tutto l’anno.»

Nel suo intervento, Colledanchise ha voluto rimarcare il lavoro di squadra dell’amministrazione:

«Questa è la dimostrazione di una maggioranza che governa con serietà e visione, che sceglie, decide e investe nel bene comune. Ogni atto, ogni scelta, ogni intervento segue una direzione precisa: rendere Alghero una città più bella, più vivibile e più competitiva. Non ci limitiamo ad amministrare: stiamo costruendo la città che vogliamo lasciare alle prossime generazioni. Una città che cresce, che si rinnova, che crede in sé stessa. E noi continueremo, con orgoglio e determinazione, a farla fiorire tutto l’anno.»