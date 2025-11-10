Sassari, maxi controllo della Polizia nel centro storico

SASSARI – Nella giornata di sabato 8 novembre, la Questura di Sassari ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, finalizzato ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità nel centro storico cittadino.

L’attività, svolta alla presenza e sotto il coordinamento del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, dott.ssa Virginia Martinazzi, ha interessato le principali vie del centro, tra cui corso Vittorio Emanuele, via San Donato, via La Marmora, via Mercato e via Turritana, con un dispiegamento congiunto di personale delle Volanti della Questura di Sassari, del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta, dei Carabinieri della Compagnia di Sassari e della Polizia Locale.

I controlli sono stati svolti sia con pattuglie in auto sia in moto, sia con agenti appiedati, che hanno operato lungo le strade e nelle aree di maggiore affluenza. Sono stati istituiti inoltre diversi posti di controllo finalizzati alla verifica dei veicoli in transito.

L’attività, particolarmente intensa, ha portato all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di circa 60 veicoli, consentendo di monitorare in modo capillare la zona e di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana disposte dal Questore di Sassari, a conferma del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle aree più sensibili del centro storico.