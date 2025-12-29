Cap d’Any, da oggi i live in piazzale della Pace

ALGHERO – Conto alla rovescia per le magiche notti del Capodanno nella città di Alghero. Il Cap d’Any de l’Alguer 2025-2026 promette serate memorabili all’insegna della grande musica e del divertimento, una programmazione che abbraccia tutte le generazioni. Nel Piazzale della Pace si inizia lunedì 29 dicembre con l’atteso concerto di Raf. Martedì 30 dicembre tutta la piazza sarà per Kid Yugi e Low-Red. Mercoledì 31 dicembre a scaldare la notte più lunga dell’anno ci penserà Gabry Ponte. Le tre serate saranno accompagnate da una ricca programmazione musicale trasversale con dj set, musicisti emergenti, artisti locali e cover band. L’ingresso è libero e gratuito: apertura varchi dalle ore 20. In allegato il video con le dichiarazioni del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, dal grande palco sul porto turistico della città.