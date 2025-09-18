“Caos viabilità, a Fertilia urge una vera rotatoria”

ALGHERO – Fratelli d’Italia presenta in Consiglio Comunale un ordine del giorno per la riprogettazione e realizzazione di una vera rotatoria all’incrocio tra la SS127bis, via della Nurra, via dell’Istria e via Zara, all’ingresso della borgata di Fertilia.

“Parliamo di uno snodo strategico – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi – che interessa non solo i residenti della borgata, ma anche i collegamenti verso l’aeroporto, le spiagge del litorale e la città di Alghero. Oggi quell’incrocio è fonte di disagi e rischi – quando non di incidenti – per automobilisti, ciclisti e pedoni, aggravati nei periodi di maggiore traffico turistico. È nostro dovere intervenire con decisione, specie ora, al termine della stagione turistica”.



La proposta è quella di attivare l’Amministrazione per avviare i colloqui necessari con ANAS per la definizione di un progetto condiviso: “La competenza statale non è certo una scusa perché l’Amministrazione Cacciotto resti ferma: che il sindaco e l’assessore competente si facciano promotori davanti ad ANAS dell’urgenza di un progetto”.



“La rotatoria a Fertilia – prosegue Cardi – è un’opera di pubblica utilità che migliorerebbe la fluidità della circolazione, ridurrebbe sensibilmente il rischio di incidenti e restituirebbe vivibilità e sicurezza alla borgata. Fertilia non può continuare a essere trascurata: è la porta d’accesso alla città e merita la massima attenzione”.

Fratelli d’Italia ribadisce così il proprio impegno concreto sul tema delle infrastrutture e della sicurezza stradale: “Non servono promesse, servono atti concreti. Con questo ordine del giorno chiediamo al Sindaco e alla Giunta di dare priorità assoluta all’intervento” conclude Cardi.

Pino Cardi, Coordinatore Cittadino Fratelli d’Italia Alghero