“68mila euro dalla Giunta Todde alla festa del Fatto Quotidiano, stand vuoto; vergogna”

CAGLIARI – “68.000 euro dei contribuenti sardi sprecati per uno stand vuoto alla Festa del Fatto Quotidiano, così Andrea Piras consigliere regionale di Forza Italia riguardo l’assurda questione dei soldi pubblici per la festa del giornale di Travaglio.
“La Giunta Todde ha investito quasi 68.000 euro, soldi pubblici dei cittadini, per allestire uno stand della Regione Sardegna alla Festa del Fatto Quotidiano a Roma, evento presentato come promozione per l’Einstein Telescope. Peccato che lo stand fosse praticamente vuoto, senza alcuna attività concreta o pubblico, trasformandosi in una passerella politica inutile”
“Ancora più grave è che Il Fatto Quotidiano, che si vanta di non ricevere finanziamenti pubblici, abbia beneficiato di questa cifra tramite un affidamento diretto dalla Regione”
“Nel frattempo i sardi affrontano gravi difficoltà, e i soldi dei contribuenti vengono sprecati in iniziative mediatiche vuote, senza alcun ritorno concreto per la nostra terra. La Sardegna merita rispetto e una politica che lavori davvero per la sua gente!”