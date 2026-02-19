Calcio, Promozione: l’Alghero travolge la Macomerese

ALGHERO – L’Alghero torna in campo nel recupero della 20ª giornata, precedentemente
rinviata per maltempo, e lo fa nel migliore dei modi: al “Pino Cuccureddu” i giallorossi superano con un netto 6-1 la Macomerese al termine di una gara dominata sul piano del gioco e dell’intensità.
La partita prende il via alle 15.02 e sin dalle prime battute è l’Alghero a fare la partita, tenendo
il pallino del gioco e mostrando grande personalità.
Il vantaggio arriva presto: filtrante di Roccuzzo per Marcangeli che si inserisce in area dalla
destra e mette un cross perfetto per Barboza, che di testa firma l’1-0.
I giallorossi insistono e trovano il raddoppio: palla messa in mezzo da Virdis dalla destra,
carambola in area e sfera che arriva a Carboni, bravo ad addomesticarla per Barboza che
controlla, si gira e insacca il 2-0.
L’Alghero è padrone del campo e cala il tris con una splendida azione sulla sinistra: Baraye
affonda e pennella un cross delizioso, Barboza “prende l’ascensore”, svetta su tutti e di testa
realizza il 3-0.
La pressione dei padroni di casa continua, ma la Macomerese riesce ad accorciare le distanze
con una discesa centrale e palla allargata a sinistra, dove Estevez calcia di esterno battendo
Piga per il 3-1.
Nel finale di primo tempo bello scambio in area tra Barboza, Carboni e Roccuzzo, con
quest’ultimo che va al tiro trovando la pronta risposta del portiere. Si va all’intervallo sul 3-1.
La ripresa si apre subito con l’Alghero ancora protagonista: al primo minuto Roccuzzo prova il
tiro dalla distanza, la palla viene respinta da un difensore e Virdis si avventa sulla sfera
segnando il 4-1.
Roccuzzo va ancora vicino al gol con un tiro a giro dalla distanza che termina di poco a lato.
Il quinto gol arriva sugli sviluppi di un tiro da fuori di Chessa: la palla carambola in area e
Virdis, a tu per tu con il portiere, è freddissimo nel firmare il 5-1.
L’Alghero continua a creare occasioni: Virdis calcia forte dal limite, ma il portiere para; Chessa
ci prova due volte dalla distanza, trovando prima un grande intervento dell’estremo difensore
e poi sfiorando il palo. Super giocata di Roccuzzo che salta tre avversari e calcia a botta sicura,
ma il portiere ospite si supera ancora.
Nel finale spazio anche al sesto gol: assist dalla destra di Mula e colpo di testa vincente di
Scognamillo per il 6-1. C’è tempo anche per altre conclusioni di Mereu dalla distanza, con il
portiere avversario ancora attento.
La gara si chiude sul 6-1 finale, una vittoria larga e meritata che certifica la grande prestazione
dell’Alghero, autore di una prova convincente sotto ogni aspetto.
TABELLINO ALGHERO-MACOMERESE 2-2 ALGHERO: Piga, Baraye, Fadda, Pinna A., Sanna, Chessa,
Roccuzzo, Barboza, Marcangeli, Carboni, Virdis. In panchina: Carta, Milia, Nieddu, Mereu, Mula,
Martinelli, Daga, Puttolu, Martinelli. Allenatore: Mauro Giorico. MACOMERESE: Krolczyc, Bichiri,
Pes, Diomande, Videla, Cerone, Sales, Pinto, El Ardoudi, Leimgruberg, Estevez. In panchina:
Sundqvist, Salis, Gavim, Cadau, Enna, Deriu, Tazi, Ledda, guiso. Allenatore: Massimo Altarozzu.
ARBITRO: Vincenzo Melis di Ozieri. RETI: Barboza (ALG), Barboza (ALG), Barboza (ALG), Estevez
(MAC), Virdis (ALG), Virdis (ALG), Scognamillo (ALG).