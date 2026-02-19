Calcio, Promozione: l’Alghero travolge la Macomerese

ALGHERO – L’Alghero torna in campo nel recupero della 20ª giornata, precedentemente

rinviata per maltempo, e lo fa nel migliore dei modi: al “Pino Cuccureddu” i giallorossi superano con un netto 6-1 la Macomerese al termine di una gara dominata sul piano del gioco e dell’intensità.

La partita prende il via alle 15.02 e sin dalle prime battute è l’Alghero a fare la partita, tenendo

il pallino del gioco e mostrando grande personalità.

Il vantaggio arriva presto: filtrante di Roccuzzo per Marcangeli che si inserisce in area dalla

destra e mette un cross perfetto per Barboza, che di testa firma l’1-0.

I giallorossi insistono e trovano il raddoppio: palla messa in mezzo da Virdis dalla destra,

carambola in area e sfera che arriva a Carboni, bravo ad addomesticarla per Barboza che

controlla, si gira e insacca il 2-0.

L’Alghero è padrone del campo e cala il tris con una splendida azione sulla sinistra: Baraye

affonda e pennella un cross delizioso, Barboza “prende l’ascensore”, svetta su tutti e di testa

realizza il 3-0.

La pressione dei padroni di casa continua, ma la Macomerese riesce ad accorciare le distanze

con una discesa centrale e palla allargata a sinistra, dove Estevez calcia di esterno battendo

Piga per il 3-1.

Nel finale di primo tempo bello scambio in area tra Barboza, Carboni e Roccuzzo, con

quest’ultimo che va al tiro trovando la pronta risposta del portiere. Si va all’intervallo sul 3-1.

La ripresa si apre subito con l’Alghero ancora protagonista: al primo minuto Roccuzzo prova il

tiro dalla distanza, la palla viene respinta da un difensore e Virdis si avventa sulla sfera

segnando il 4-1.

Roccuzzo va ancora vicino al gol con un tiro a giro dalla distanza che termina di poco a lato.

Il quinto gol arriva sugli sviluppi di un tiro da fuori di Chessa: la palla carambola in area e

Virdis, a tu per tu con il portiere, è freddissimo nel firmare il 5-1.

L’Alghero continua a creare occasioni: Virdis calcia forte dal limite, ma il portiere para; Chessa

ci prova due volte dalla distanza, trovando prima un grande intervento dell’estremo difensore

e poi sfiorando il palo. Super giocata di Roccuzzo che salta tre avversari e calcia a botta sicura,

ma il portiere ospite si supera ancora.

Nel finale spazio anche al sesto gol: assist dalla destra di Mula e colpo di testa vincente di

Scognamillo per il 6-1. C’è tempo anche per altre conclusioni di Mereu dalla distanza, con il

portiere avversario ancora attento.

La gara si chiude sul 6-1 finale, una vittoria larga e meritata che certifica la grande prestazione

dell’Alghero, autore di una prova convincente sotto ogni aspetto.

TABELLINO ALGHERO-MACOMERESE 2-2 ALGHERO: Piga, Baraye, Fadda, Pinna A., Sanna, Chessa,

Roccuzzo, Barboza, Marcangeli, Carboni, Virdis. In panchina: Carta, Milia, Nieddu, Mereu, Mula,

Martinelli, Daga, Puttolu, Martinelli. Allenatore: Mauro Giorico. MACOMERESE: Krolczyc, Bichiri,

Pes, Diomande, Videla, Cerone, Sales, Pinto, El Ardoudi, Leimgruberg, Estevez. In panchina:

Sundqvist, Salis, Gavim, Cadau, Enna, Deriu, Tazi, Ledda, guiso. Allenatore: Massimo Altarozzu.

ARBITRO: Vincenzo Melis di Ozieri. RETI: Barboza (ALG), Barboza (ALG), Barboza (ALG), Estevez

(MAC), Virdis (ALG), Virdis (ALG), Scognamillo (ALG).