“Serd al Marino sia veramente temporaneo, Di Nolfo intervenga”

ALGHERO – “Fratelli d’Italia Alghero interviene sul trasferimento, annunciato come temporaneo, del Serd di Alghero dai locali del Distretto socio-sanitario di via degli Orti agli spazi della guardia medica dell’Ospedale Marino.

Se anche lo spostamento è necessario per i lavori di ristrutturazione PNRR, è fondamentale che sia realmente temporaneo e accompagnato da una soluzione strutturale definitiva. Il Serd è un presidio socio-sanitario delicato e la collocazione in ambito ospedaliero va considerata solo come soluzione emergenziale. Certamente non può diventare l’assetto definitivo.

La permanenza del servizio presso il Distretto di via degli Orti ha generato negli anni forti criticità e disagi sia per gli utenti sia per i dipendenti oltre che per gli altri servizi presenti nella struttura.

Per questo Fratelli d’Italia chiede che la Regione, e in particolare il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, si faccia carico di individuare in tempi rapidi una sede adeguata e definitiva per il Serd ad Alghero, coerente con la riforma dell’assistenza territoriale e con le esigenze della comunità.

La sanità territoriale non può essere gestita con soluzioni le classiche soluzioni “provvisorie” che poi si rivelano perpetue. Serve una scelta strutturale e responsabile, che risolva le criticità più volte segnalate dagli operatori sanitari”.

Fratelli d’Italia Alghero