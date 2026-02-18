“Eventi, promozioni, fiere, risorse e Alghero punta sui Balcani: qualcosa non va”

ALGHERO – “L’annuncio da parte della compagnia aerea Wizz Air del nuovo collegamento tra l’Aeroporto di Alghero e la Macedonia del Nord rappresenta l’ennesimo tassello di una strategia che, nei fatti, sta ridisegnando al ribasso il ruolo dello scalo e del territorio che esso dovrebbe servire.

La decisione si inserisce nel solco della politica perseguita da SOGEAAL, già evidente con l’attivazione da quest’anno del collegamento con l’Albania (addirittura con due compagnie aeree diverse), la Serbia lo scorso anno e, da diversi anni a questa parte, con numerose rotte con i Paesi dell’Est Europa. Una linea che rischia di trasformare Alghero da Regina della Riviera del Corallo a Perla dei Balcani, relegandola a destinazione marginale e a bassa capacità di spesa ed anche di farla percepire come scalo di arrivo per lavoratori diretti in Gallura: a Olbia arrivano i ricchi, ad Alghero gli operai che lavorano per la Costa Smeralda.

Un aeroporto non è un solo un “asset aziendale”, ma è un’infrastruttura strategica di un territorio, un formidabile strumento di politica economica territoriale e come tale non può non considerare le indicazioni che provengono dal tessuto economico-sociale e dalle amministrazioni locali. Le imprese e la stessa amministrazione comunale stanno investendo importanti risorse per posizionarsi sul mercato per attrarre non un turismo povero che faccia numeri, in termini di rotte, solo per l’aeroporto, ma un turismo di qualità, che spenda e che contribuisca a far crescere l’economia locale. La stessa Regione Sardegna sta cercando, con ingenti spese, di riposizionare verso l’alto l’offerta turistica sarda.

Ma a fronte di questi impegni vediamo invece che solo ed esclusivamente ad Alghero la società di gestione dell’aeroporto continua imperterrita ad orientare in modo sistematico il mercato di riferimento verso bacini con limitata capacità di spesa cosa che incide sulla qualità dello sviluppo turistico, comprime il valore generato dall’economia locale e riduce le prospettive di crescita di imprese, lavoro e investimenti. Risulta pertanto evidente che la strategia di chi ha le leve del potere sia quella di deprezzare questa parte di Sardegna, in contrasto tra l’altro con le enunciazioni dell’assessore regionale al turismo Franco Cuccureddu che all’atto del suo insediamento per dare un’idea della sua visione per un turismo di qualità ipotizzava clienti che pagassero una pizza 100 euro; qui si va verso l’esatto opposto con 100 persone che si dividono una pizza, lasciando solo sul territorio più rifiuti da smaltire che soldi da incassare.

Il tutto, ancora una volta, avviene nel silenzio generale della politica e del sistema imprenditoriale del Nord Ovest della Sardegna, segnale evidente di una rassegnazione ormai conclamata che rischia di diventare complicità passiva di fronte a un progressivo ridimensionamento del ruolo strategico dello scalo e del territorio, che invece dovrebbe reclamare con forza l’attivazione di collegamenti che rafforzino il posizionamento internazionale, intercettino domanda turistica qualificata e sostengano una crescita equilibrata e sostenibile.

Serve aprire con urgenza una riflessione pubblica e istituzionale sul ruolo dell’aeroporto di Alghero e sulle politiche di sviluppo del traffico aereo, perché il futuro del territorio non può essere lasciato a scelte che lo accompagnano lentamente ai margini, in attesa che dopo la Macedonia ci venga servito il Montenegro”

Stefano Lubrano, imprenditore turistico e già sindaco di Alghero