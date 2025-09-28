Calcio, Prima Categoria: al via il campionato per Olmedo

OLMEDO – Tutto pronto per l’esordio stagionale dell’Olmedo nel girone D di Prima Categoria. Domenica alle 16 la squadra guidata da mister Adriano Serra affronterà tra le mura amiche il

Badesi, in una sfida che inaugura ufficialmente la nuova stagione sportiva. Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, l’Olmedo è pronto a misurarsi con il campionato, con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. L’incontro con il Badesi rappresenta subito un banco di prova importante: i biancoverdi sono infatti chiamati a partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico contro una formazione temibile.

L’allenatore Adriano Serra presenta così la gara: «C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene. Il gruppo ha lavorato con impegno durante la preparazione e adesso è il momento di dimostrarlo sul campo. Sappiamo che il Badesi è un avversario ostico e ben organizzato, ma contiamo sul sostegno dei nostri tifosi per iniziare nel migliore dei modi. L’obiettivo è affrontare ogni partita con determinazione e crescere domenica dopo domenica».