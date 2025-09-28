Calcio, Prima Categoria: al via il campionato per Olmedo

Badesi, in una sfida che inaugura ufficialmente la nuova stagione sportiva. Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, l’Olmedo è pronto a misurarsi con il campionato, con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. L’incontro con il Badesi rappresenta subito un banco di prova importante: i biancoverdi sono infatti chiamati a partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico contro una formazione temibile.
L’allenatore Adriano Serra presenta così la gara: «C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene. Il gruppo ha lavorato con impegno durante la preparazione e adesso è il momento di dimostrarlo sul campo. Sappiamo che il Badesi è un avversario ostico e ben organizzato, ma contiamo sul sostegno dei nostri tifosi per iniziare nel migliore dei modi. L’obiettivo è affrontare ogni partita con determinazione e crescere domenica dopo domenica».