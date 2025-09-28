Altro mega colpo di Olbia, in estate anche Jovanotti. Per Capodanno Geolier e Achille Lauro?

ALGHERO – Olbia colpisce ancora. Dopo il doppio live di Vasco Rossi, ecco anche Jovanotti. Entrambi saranno i protagonisti della prossima estate musicale in Sardegna. La data dovrebbe essere inserita nella prima settimana di agosto 2026. Due, per adesso, le aree individuate: il parco fluviale del Padrongianus e l’aeroporto in disuso di Venafiorita. Mentre, il mitico cantante di Albachiara e Bolliccine sarà alla Olbia Arena.

Nonostante non ci sia ancora la conferma ufficiale, la notizia è trapelata negli ultimi giorni a seguito anche della presenza dell’assessore al Turismo Balata al concerto di Jovanotti a Milano. Ma non solo, pare che per Capodanno, sempre Olbia, voglia fare un altro colpaccio con due tra i nomi più popolari di oggi tra i giovani ovvero Geolier e Achille Lauro.

Anche gli altri centri sono stanno valutando i nomi per la fine dell’anno, si parla di Max Pezzali per Sassari, mentre Alghero, che avrebbe voluto Jovanotti, dovrà dirottare la sua scelta verso un altro artista. In tutto questo c’è da considerare che, come già accaduto l’anno passato, il fatto che ogni comune, grazie ai fondi regionali, proponga un grosso nome alla fine crea una competizione, forse poco utile ad un’attrazione di flussi turistici oltre Tirreno, tra i vari comuni con i costi di produzione (in particolare i cachet degli artisti) che, trattandosi di un giorno di festa e visto l’attuale condizione del mercato, arrivano a cifre assurde.