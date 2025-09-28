Dono per te, raccolta di sangue al Civile per San Michele

ALGHERO – La Asl di Sassari, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo, organizza ad Alghero una giornata straordinaria dedicata alla donazione del sangue.

“Un dono per te” e’ l’iniziativa promossa dal Sc di Medicina di Laboratorio dell’ospedale “Civile” di Alghero, in collaborazione con l’Avis comunale della città, che lanciano un appello alla popolazione: “Avvicinatevi alla donazione, donare il sangue è un gesto di grande generosità che riguarda tutti, indistintamente, perché a ciascuno di noi può capitare di averne bisogno per sé o per un familiare”.

Lunedì 29 settembre il Centro Trasfusionale sarà aperto alla donazione del sangue dalle ore 09.00 alle 12.00: a tutti i donatori verrà donato a loro volta un omaggio floreale.

La Asl di Sassari ringrazia tutti coloro che, attraverso la loro generosità, giornalmente salvano delle vite e migliorato la qualità della vita di molte persone.

“Ma è anche l’occasione per ringraziare gli operatori della Asl e tutte le associazioni di volontariato, perche’ molte vite umane vengono salvate grazie alla sinergia che esiste tra le strutture trasfusionali e le associazioni”, così chiudono dall’Asl di Sassari.