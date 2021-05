Ammiraglio al Parco: Capo Caccia, ferrata e faro |foto

ALGHERO – Ieri mattina, dopo l’incontro a Porta Terra col Sindaco Mario Conoci e con alcuni rappresentanti della Giunta e col Consorzio del Porto, rappresentato dal presidente Giancarlo Piras, l’Ammiraglio di Divisione della Marina Militare Giorgio Lazio ha fatto visita a Casa Gioiosa. Dopo essere giunto a Tramariglio a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, l’Ammiraglio ha incontrato il direttore Mariano Mariani e Adriano Grossi, in rappresentanza del consiglio direttivo del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. Dopo una visita agli spazi museali di Casa Gioiosa ed un sopralluogo al belvedere di Capo Caccia, nel corso di un breve incontro sono stati discussi alcuni importanti temi riguardanti in particolare la valorizzazione del geo-sito di Capo Caccia, la ferrata del Cabirol, il faro di Capo Caccia, il potenziamento della collaborazione con la Capitaneria per la vigilanza delle acque di competenza dell’Area Marina Protetta.

“Su tutte le tematiche da noi poste – commentano Grossi e Mariani – c’è stata grande disponibilità da parte dell’Ammiraglio Lazio a favorire le opportune azioni solutorie e l’accelerazione dei percorsi amministrativi già avviati dell’Ente Parco; è emersa anche la conferma di un prossimo nuovo incontro tecnico al fine di portare a compimento quanto emerso nella riunione di quest’oggi”.