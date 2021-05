Accesso Punta Giglio, il Comune acquisisca l’area

ALGHERO – “Acquisiamo l’area e realizziamo un parcheggio pubblico, ristorando adeguatamente i proprietari-.” Il Gruppo Consiliare di Forza Italia interviene sulla “querelle” che contrappone la società proprietaria dell’area in cui sono situati i parcheggi di Punta Giglio, che da qualche giorno li ha chiusi al pubblico, con il Parco di Porto Conte. Secondo gli esponenti azzurri occorre sviluppare velocemente una progettazione di opera pubblica per la realizzazione di un parcheggio a Punta Giglio.

“L’area di sosta è di fondamentale importanza per la fruizione ambientale e naturalistica della zona, e non se ne può fare a meno –secondo il Gruppo di Forza Italia-“. Secondo gli esponenti azzurri si tratta di una porzione del Parco di Porto Conte molto frequentata dai turisti, che non può essere privata dell’area di sosta. E in mancanza di accordo con la proprietà occorre scegliere la strada maestra della acquisizione per pubblica utilità per attuare il superiore interesse pubblico. “Occorre inserire il progetto dell’area di sosta nei necessari atti di programmazione, prevedendo i necessari vincoli e la dichiarazione di pubblica utilità. Ovviamente determinando il giusto ristoro per i privati”, precisano gli azzurri catalani.



Nella foto il consigliere comunale di Forza Italia Gianni Spano