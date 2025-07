Derubò un porta pizza, algherese condannato

ALGHERO – La Polizia di Stato di Alghero ha dato esecuzione ad un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Sassari nei confronti di un noto pregiudicato algherese.

In particolare, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Alghero ha eseguito il suddetto provvedimento a seguito della sentenza definitiva emessa dalla Corte D’Appello di Sassari con la quale l’uomo è stato condannato ad una pena di anni 3, in quanto autore di una rapina perpetrata nell’anno 2017, in concorso con altre due persone, ai danni di un porta pizze.

Nell’occorso era stata simulata una richiesta di consegna pizze presso un’abitazione cittadina e, giunto sul posto, il rider era stato accerchiato e minacciato con un oggetto appuntito, puntato alla gola, dunque rapinato con sottrazione del proprio telefono cellulare e dell’incasso della serata per un valore di oltre 350 Euro.

Dall’attività investigativa successivamente condotta dagli uomini del Commissariato di P.S. di Alghero, gli autori della rapina venivano tutti identificati e, nella giornata odierna, è stata eseguita la misura di cui sopra nei confronti di uno di questi, il quale è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bancali dove sconterà la pena inflittagli.