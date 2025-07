Al via la nuova edizione di Abbabula

ALGHERO – Al via la 27° edizione del Festival Abbabula, la più importante rassegna musicale dedicata alla musica e alle parole d’autore in Sardegna. Dal 16 luglio al 12 agosto, il festival animerà le città di Sassari, Alghero e Sennori, portando sul palcoscenico artisti di spicco del panorama nazionale e internazionale.

Tra i nomi di punta che si esibiranno quest’anno figurano Youssou N’Dour, Lucio Corsi, Fantastic Negrito, Brunori SAS, Jota.Pê, Cristiano De André e Joan Thiele. Un’edizione che si preannuncia ricca di appuntamenti, con 11 serate e 26 proposte artistiche che spaziano tra generi musicali e fasce d’età, promettendo un’esperienza culturale di grande respiro.

Il Programma. Il festival prenderà il via mercoledì 16 luglio in Piazza Monica Moretti a Sassari, con il live di Marco Castello. Tra gli appuntamenti più attesi:

20 luglio, Sassari: Youssou N’Dour & Super Etoile de Dakar, uno dei più grandi ambasciatori della musica africana nel mondo.

25 luglio, Sennori: Jota.Pê, tra le voci più originali della scena afro-brasiliana e portoghese.

31 luglio, Alghero: Cristiano De André con “De André canta De André” in collaborazione con Shining Production.

3 agosto, Alghero: Brunori SAS in collaborazione con Shining Production.

5 agosto, Sassari: Fantastic Negrito, tre volte vincitore del Grammy Award per Best Contemporary Blues Album.

Un appuntamento speciale è previsto per il 17 luglio con “L’ULTIMA LUNA”, un emozionante omaggio a Lucio Dalla firmato dalla DisOrchestra, una riscrittura collettiva del suo universo sonoro ad opera di giovani studenti e diplomati del Conservatorio di Sassari.

Il sipario sull’edizione 2025 calerà martedì 12 agosto, in Piazza Monica Moretti a Sassari, con Raphael Gualazzi & Orchestra De Carolis in una performance esclusiva che fonderà jazz, soul e musica classica.

ABBABULA è organizzato da Le Ragazze Terribili, con il patrocinio del Comune di Sassari, del Comune di Alghero e del Comune di Sennori, il sostegno della Fondazione Sardegna – ospitale padrone di casa – e della Fondazione Alghero, il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura e degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Sardegna. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente ai media questa mattina nella conferenza convocata nella sede sassarese della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto, alla presenza del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, dell’assessora alla Cultura del Comune di Alghero Raffaella Sanna, il vicesindaco e assessore alla Cultura di Sennori Elena Cornalis, del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, dell’assessora alla Cultura del Comune di Sassari Nicoletta Puggioni e della direttrice artistica del festival Barbara Vargiu.

I biglietti per le serate sono disponibili presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili (Via Roma 144, Sassari), l’Atelier#3 (Via Carlo Alberto 84, Alghero – solo per le date algheresi), e sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Box Office. Sono accettati 18app e Carta del Docente. Per informazioni: 079278275 o info@leragazzeterribili.com.

L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21.30. Apertura porte alle ore 20, ingresso dedicato per Early entry per concerto Lucio Corsi ore 19.30.

ABBABULA – Le parole

Barbara Vargiu, direttrice artistica del festival: “Il nostro sogno è vivere questo territorio nella sua interezza. Per questo siamo felici oggi di condividere questo momento con i rappresentanti delle Istituzioni al nostro tavolo. Siamo qui da 35 anni, cresciute pian piano, un passo dopo l’altro: ascoltando il pubblico, il territorio e i suoi bisogni culturali. Siamo espressione di identità forte, tipica proprio di un territorio come questo. Siamo molto emozionate all’idea di questa nuova partenza, già domani a Sassari in piazza Moretti. L’idea è sempre portare sul palco dei contenuti, sentiamo la responsabilità che i messaggi che veicoliamo abbiano un valore”.

Giuseppe Mascia, sindaco Comune di Sassari: “Noi siamo molto contenti di almeno due cose. Primo: il festival Abbabula non implica più un richiamo ad.. anni di acqua alla gola. Sono passati anni di acqua alla gola, ora si può seminare bene nel nostro territorio. Abbabula circola per le città, i paesi e gli spazi, fa produzioni culturali con spiccata intensità nel nord ovest e pensiamo possa andare oltre. Negli anni precedenti tante iniziative hanno trovato difficoltà a sbocciare nel territorio e a Sassari. Noi facciamo il possibile per sostenerle. Io ho conosciuto Le Ragazze Terribili che al tempo cercavano talenti vocali in città. E insieme abbiamo organizzato un grande capodanno. L’anno prossimo il Legislatore ha imposto un regolamento alle Amministrazioni, un regolamento che segnerà un po’ un anno zero sul piano della programmazione e delle iniziative. Riparleremo di Patto della Cultura, però. Felici che alcuni grandi artisti siano protagonisti in piazza Università, e in piazza Moretti. Sassari ha un sistema di piazze invidiabile. Grazie a voi per quel che fate al territorio, a chi lavora in questa direzione”

Raffaella Sanna, Assessora Cultura Comune di Alghero: “Proposta di estrema qualità. Abbabula è uno di quei cartelloni che quando passano ti lasciano qualcosa. Si vede che è il frutto di un lavoro di qualità volto al garantire una proposta di qualità e i 27 anni delle 27 edizioni realizzate lo dimostrano. Guardi le date e dici: vorrei vederle tutti. Se ami la musica, ami Abbabula. Testimonianza di quanto la rete dei territorio può unirsi in proposte di qualità”.

Elena Cornalis, assessora Cultura del Comune di Sennori: ”Grande fierezza essere qui con voi. Quando sono diventata assessore ho ricevuto una chiamata dalle Ragazze Terribili, volevano organizzare una serata all’ex Cava.. dare ali ai sogni. Fatto. E oggi tanti giovani occupano gli spazi, ed è bello. E se è bello è anche grazie al fatto che facciamo rete con altri soggetti del territori, che qualcuno propone cose belle da fare: grazie a voi che fate e ai miei colleghi delle Istituzioni che ci credono come me, come noi”.

Graziano Porcu, presidente Fondazione Alghero: “Le Ragazze Terribili sin dal 2022 collaborano Alghero e non credo ci siano mai stati problemi a dar casa alle loro proposte. Così è e sarà anche per me. Bisogna lavorare con il territorio, Alghero ha un numero di presenze enormi. La gente vuole scoprire tradizioni, Cultura. Non basta però una sola città a soddisfare ogni esigenza, ma serve collaborare come territorio. Abbabula? Sono scelte. In questo caso c’è chi decide di puntare sulla qualità. E il festival di Abbabula è qualità”.

Nicoletta Puggioni, assessora alla Cultura del Comune di Sassari: “Non siamo soli, lavoriamo insieme ad altri comuni. Un segnale, un orientamento, un indice molto forte. Ragioniamo già in rete. Otto date di Abbabula in meno di 30 giorni, palchi su due piazze cittadine perché è importante mostrare luoghi di Cultura. Ed è importante ragionare sulle 70 persone che lavorano a che il festival esista e sussista. Vedere poi collaborare insieme artisti locali con espressioni nazionali e internazionali, come nel caso della Disorchestra e l’Orchestra del De Carolis, è un grande orgoglio. Un festival che rappresenta una enorme opportunità culturale per il territorio, enorme possibilità per Sassari per riaffermarsi come centro di sviluppo di Cultura. Bentornato a casa, Abbabula”.

ABBABULA – Organizzatori

Le Ragazze Terribili sono una realtà culturale unica: un’impresa al femminile che da oltre 35 anni opera con passione e determinazione, trasformando un sogno in una solida e consolidata realtà professionale. Non si limitano a essere semplici protagoniste di un cambiamento, ma sono il cuore pulsante di una visione culturale che promuove e valorizza la loro terra, la Sardegna: hanno instaurato un dialogo continuo e costante con il territorio, al fine di recepire le tendenze emergenti, le esigenze e i talenti isolani. La loro esperienza e competenza si estendono a tutti gli ambiti legati all’organizzazione di eventi, dall’ideazione alla pianificazione, fino alla realizzazione concreta. Dal 1996, si occupano della direzione artistica e dell’organizzazione del Festival Abbabula, il principale evento in Sardegna dedicato alla musica e alla parola d’autore. In 27 anni di attività del festival, hanno portato a Sassari il meglio della scena musicale nazionale e internazionale. Le Ragazze Terribili sono inoltre responsabili dell’organizzazione del festival letterario Fino A Leggermi Matto – Musica tra le Pagine. Investono risorse e impegno nella realizzazione di produzioni originali, tra cui spettacoli di musica, danza e teatro, progetti musicali e cortometraggi, frutto dell’incontro tra realtà artistiche del territorio. Credono fermamente nel valore dell’incontro e del confronto, nella creazione di sinergie tra artisti e operatori, e nell’importanza di fare sistema per la realizzazione di prodotti originali e di alta qualità.

ABBABULA – Programma nel dettaglio 2025

16 luglio – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

MARCO CASTELLO

Coca Puma

Orofino B2b Zanghì Live set

Biglietti – Posto Unico/Intero 25,00 € + dp

17 luglio – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

DISORCHESTRA

L’ULTIMA LUNA – DisOrchestra Suona Lucio Dalla

Donato Cherchi

Biglietti – Posto Unico/Intero 15,00 € + dp

18 luglio – Sassari, Piazza Università – inizio ore 21:30

LUCIO CORSI

Mirkoeilcane

Biglietti – Posto Unico: 26 € + dp

19 luglio – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

JOAN THIELE

Valucre

Federico Bonetti Live set

Biglietti – Posto Unico/Intero: 25.00 € + dp

20 luglio – Sassari, Piazza Università – inizio ore 21:30

YOUSSOU N’DOUR & Super Etoile de Dakar

Biglietti – Posto Unico/Intero: 25.00 € + dp

25 luglio – Sennori (SS), Ex Cava di Tufo – inizio ore 21:30

JOTA.PÊ

Los Picaflores

Neia Dendê Live set

Biglietti – Posto Unico/Intero 15,00 € + dp

31 luglio – Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani – inizio ore 21:30

DE ANDRÈ CANTA DE ANDRÈ

Biglietti – Primo settore: 40.00 € | Secondo settore: 30.00 € + dp

3 agosto – Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani – inizio ore 21:30

BRUNORI SAS

Caterina Cropelli

Biglietti – Parterre: 40.00 € | Tribuna Numerata: 55.00 € + dp

5 agosto – Sassari, Piazza Monica Moretti Inizio – ore 21:30

FANTASTIC NEGRITO

Francesco Piu Band

Santa Maria de la Psicodelia Live set

Biglietti – Posto Unico/Intero: 25.00 € + dp

7 agosto – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

DAVIDE SHORTY & DISORCHESTRA

Dave Moica

Biglietti – Posto Unico/Intero 15,00 € + dp

12 agosto – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

RAPHAEL GUALAZZI & ORCHESTRA DE CAROLIS

Biglietto – Primo settore numerato: 40.00 € | Secondo settore non numerato: 30.00 € + dp