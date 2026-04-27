Pilastro in degrado al Lido, al via i lavori di sistemazione | foto

ALGHERO – Come evidenziamo spesso, anche se non ce ne sarebbe bisogno, decoro e pulizia sono il primo biglietto da visita per una località turistica. Per questo è necessario garantire il massimo dell’attenzione per questi importanti aspetti: dal centro al periferia passando per il litorale. Alghero non può e non deve distinguersi in negativo, ma al contrario deve puntare sempre ad un livello ottimale per far stare bene per primi i propri cittadini e di conseguenza i villeggianti.

Circa un mese fa era stato il presidente della commissione ambiente Christian Mulas [leggi] a intervenire sulla necessità di mettere in sicurezza e riqualificare dei pilastri monumentali presenti lungo il Lido. Un tratto viario e una zona tra le più frequentate della Riviera del Corallo dove, appunto, insistono alcune “brutture” e condizioni di degrado a cui va trovata una sistemazione.

Tra questi, come detto, ci sino delle strutture murarie antiche che da troppo tempo era in condizioni critiche oltre che “impacchettate” con il canonico nastro bianco e rosso e transennamento. Un pugno nell’occhio, oltre che un eventuale pericolo per il crollo sul pavimento.

Trascorso un mese dalla richiesta di intervento di Mulas, l’Amministrazione si è data da fare. E, come si vede dall’immagine, sono iniziati i lavori di riqualificazione da parte degli operai comunali preposti. Se qui l’intervento è stato piuttosto celere, non si può dire lo stesso, come già abbondantemente segnalato, per le diffuse criticità presenti lungo i bastioni, nel centro storico e in alcune altre zone della città.

Nella foto gli operai comunali al lavoro nel pilastro a Lido