Poste, in tre uffici di Alghero si può prenotare tramite l’app “P”

ALGHERO – In occasione della scadenza dell’acconto IMU 2026, prevista per martedì 16 giugno, Poste Italiane ricorda che per semplificare l’accesso agli uffici postali della Gallura è possibile prenotare l’operazione a sportello da tablet e smartphone con l’APP “P” o direttamente dal sito www.poste.it, tramite l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”. Il sistema di prenotazione da remoto, disponibile nelle tre sedi algheresi di via Carducci, via Carrabuffas e via Enrico Costa, permette ai cittadini intestatari di immobili soggetti al tributo che hanno scelto di effettuare il versamento in un ufficio postale, di prendere appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili, oppure di scegliere se prendere subito il numero e di recarsi immediatamente in ufficio. I servizi della nuova App “P” – Con l’App “P”, oltre che prenotare il proprio turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, è possibile amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Inoltre, è possibile gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, svolgere tutte le operazioni per sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, tenendo d’occhio le forniture. Dalla super App si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza, effettuare ricariche e ordinare bonifici.