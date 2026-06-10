“Aeroporto, altro che navette: trasporti locali obsoleti: basta annunci, servono fatti”

ALGHERO – “Mentre la stagione turistica entra nel vivo e il traffico aeroportuale continua a crescere, il collegamento tra l’aeroporto di Alghero e la città offre ogni giorno uno spettacolo che non rende giustizia al territorio: autobus stracolmi, passeggeri costretti a rimanere a terra e lunghe attese sotto il sole.

Le immagini di questi giorni parlano da sole e smentiscono qualsiasi rassicurazione. A fronte dell’aumento dei voli e delle presenze turistiche, dei grandi eventi che hanno ridefinito l’identità e il nuovo orizzonte della città, come il Triathlon e l’Ironman, e la volontà di consolidare questo percorso di crescita e valorizzazione del territorio, il servizio di trasporto pubblico continua a mostrarsi inadeguato, incapace di assorbire i flussi di utenti nelle fasce di maggiore affluenza.

Eppure, di potenziamenti si è parlato.

Di interventi annunciati, di attenzione alla mobilità e di servizi al passo con le esigenze del territorio.

La domanda, oggi, è semplice: dove sono? A peggiorare la situazione c’è un’organizzazione che appare ormai obsoleta. Gli autisti sono chiamati a svolgere anche il ruolo di bigliettai, con inevitabili rallentamenti che incidono sulla puntualità delle corse e aggravano i disagi nei momenti di maggiore affluenza.

Una situazione difficilmente compatibile con le ambizioni turistiche di Alghero e con il ruolo strategico del suo aeroporto per il nord-ovest della Sardegna.

Per questo è necessario che la Regione Sardegna e gli enti competenti chiariscano, senza ulteriori rinvii, quali interventi intendano mettere in campo, con quali risorse e soprattutto con quali tempi.

Perché il problema non è più la mancanza di segnalazioni. Il problema è che, nonostante siano sotto gli occhi di tutti, le criticità continuano a ripetersi. Chi arriva ad Alghero non dovrebbe trovare autobus insufficienti e servizi in affanno come primo biglietto da visita della città. E chi vive e lavora nel territorio non dovrebbe essere costretto, ogni estate, a convivere con gli stessi disagi. È il momento di passare dagli annunci ai fatti. Perché un territorio che punta sul turismo e sulla qualità dei servizi non può permettersi di lasciare a terra i propri passeggeri insieme alle promesse di potenziamento.

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero