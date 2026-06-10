“Treno a idrogeno, Pirisi tiene fermo il Consiglio: il Pd nasconde il voltafaccia”

ALGHERO – «Sono passati ormai sei mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione speciale sul treno a idrogeno. I lavori procedono spediti in zona Mamuntanas e Aeroporto, ma il Consiglio comunale aperto promesso alla città non è stato ancora calendarizzato». È Fratelli d’Italia Alghero a richiamare il Presidente Pirisi sul mancato confronto pubblico sulle risultanze della Commissione.

«La Commissione è stata costituita su richiesta del centrodestra, ha lavorato e ascoltato soggetti istituzionali, tecnici, portatori di interesse e cittadini, ha prodotto elementi utili alla discussione. Eppure, da mesi, tutto resta fermo. Il presidente del Consiglio comunale Pirisi deve spiegare perché non consenta all’Aula e alla città di discutere pubblicamente quelle conclusioni».

Per Fratelli d’Italia «il motivo politico va oltre il sospetto ed è evidente: l’Amministrazione Cacciotto con PD in testa, dopo aver costruito una campagna elettorale contro il treno a idrogeno, oggi preferiscono evitare il confronto per nascondere il proprio voltafaccia».

«La politica invece deve prendersi le proprie responsabilità dicendo la verità. Alghero ha diritto a una discussione trasparente su una infrastruttura così impattante, nel bene o nel male. Non può essere tutto archiviato nel silenzio per sola convenienza politica. Pirisi fissi subito la data del Consiglio in cui discutere davanti ai cittadini del Treno a Idrogeno. Il territorio chiede trasparenza – conclude FdI».