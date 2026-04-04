Pasqua, più controlli della Polizia

SASSARI – A partire dal 31 marzo e fino al 3 maggio 2026 le pattuglie delle quattro Sezioni di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano, del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna saranno impegnate in una straordinaria attività di vigilanza stradale sulle principali arterie extraurbane dell’isola, secondo le direttive del Servizio Polizia Stradale e sulla scorta, a livello locale, delle indicazioni emerse in seno ai Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduti dai Prefetti e sotto il coordinamento dei Questori. L’incremento dei flussi veicolari, dovuto principalmente allo spostamento verso le località turistiche nei ponti festivi di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio, comporterà un’intensificazione dei servizi su tutti i quadranti orari, nell’ottica di contenere il fenomeno dell’incidentalità stradale e garantire la fruibilità e la sicurezza della circolazione stradale.

Sul fronte della prevenzione verranno attuati diversi dispositivi dedicati al contrasto delle condotte di guida più pericolose, come la guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, l’eccesso di velocità e lo scorretto utilizzo del telefono cellulare alla guida, anche attraverso la predisposizione di pattuglie “in borghese” per garantire una maggiore capillarità ed incisività dei controlli.