Weekend Pasquale, controlli mirati anche coi Carabinieri a cavallo

SASSARI -In occasione delle festività della Pasqua, il Comando Provinciale Carabinieri di Sassari ha

organizzato mirati servizi di prossimità e vicinanza alla cittadinanza predisponendo

specifici servizi di controllo del territorio dedicati alle principali piazze del centro storico

di Sassari, volti a incrementare la sicurezza percepita e a garantire una costante presenza

istituzionale tra i cittadini e i numerosi turisti.

L’iniziativa ha visto l’impiego dei Carabinieri della Stazione di Foresta Burgos con i

cavalli Primula e Palidoro, i quali hanno percorso le vie del centro suscitando vivo interesse

e apprezzamento da parte della cittadinanza. La proiezione esterna dell’Arma è stata

ulteriormente rafforzata dalla presenza di una pattuglia a piedi in uniforme di

rappresentanza, simbolo della tradizione e del legame storico tra l’Istituzione e la comunità.

A integrare il dispositivo di prossimità, è stato schierato un presidio avanzato costituito

dalla Stazione Mobile a trazione elettrica. L’impiego di tale mezzo, caratterizzato da un

impatto ambientale nullo, testimonia la costante attenzione dell’Arma verso l’innovazione

tecnologica e la sostenibilità, permettendo al contempo di offrire un punto di ricezione e

assistenza immediata per le esigenze dei cittadini nel cuore pulsante della città. Tali servizi si inseriscono nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e prossimità svolte dai Carabinieri sull’intero territorio provinciale, finalizzate a garantire il sereno svolgimento delle festività.