“Casa Manno, bene mantenere gli impegni del Centrodestra”

ALGHERO – Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, del gruppo consiliare di Forza Italia, esprime soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo strategico per la città di Alghero: l’affidamento dei lavori per la piena valorizzazione del Museo Casa Manno. “La revisione del progetto era stata affidata dall’ex assessore Peru nel 2023, ma da allora se ne erano perse le tracce, come per altre importanti opere pubbliche -commentano gli azzurri algheresi-“

Si tratta di un risultato che affonda le proprie radici nel lavoro amministrativo della Giunta Tedde nel triennio 2008-2011, che ha fortemente voluto e realizzato questo importante presidio culturale dedicato alla figura di Giuseppe Manno, restituendo alla città un luogo identitario di grande valore storico e simbolico.

Allo stesso tempo, è doveroso ricordare come il finanziamento di 2,5 milioni di euro sia stato garantito nell’ambito della programmazione della Regione Sardegna durante la legislatura guidata dal centrodestra sardista, a conferma di una visione politica chiara e coerente sul rilancio dei beni culturali e sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

“Finalmente si arriva a compimento di un percorso avviato anni fa – dichiarano i consiglieri azzurri – che testimonia la capacità del centrodestra di programmare, investire e portare a termine interventi concreti per il territorio. Casa Manno rappresenta un esempio virtuoso di come la buona politica sappia tradursi in risultati tangibili per la comunità”.

Forza Italia sottolinea come questo traguardo sia il frutto di una filiera istituzionale efficace, che ha visto il Comune e la Regione operare in sinergia con la Fondazione Siotto, con il sostegno anche delle imprese Giorico e Camboni che nel 2011 contribuirono concretamente alla conclusione dell’opera.

“È questa la differenza tra chi annuncia e chi realizza – concludono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Sini –: il centrodestra ha dimostrato con i fatti di saper investire sulla cultura come leva di sviluppo e identità. Realizzando anche il Museo del Corallo, il Museo Archeologico e Lo Quarter, riqualificando il Teatro Civico, recuperando la fruibilità della Grotta Verde e mettendoli a sistema con i siti archeologici di Palmavera, Anghelu Ruju, Santu Pedru, la Grotta di Nettuno e le Fortificazioni Urbane.

Il grande progetto culturale e identitario è stato poi completato con Casa Manno, che è oggi patrimonio di tutti gli algheresi e simbolo di un impegno mantenuto”.