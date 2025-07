Ospedale Civile, la Asl precisa su lavori e prossimi interventi

ALGHERO – In merito ai lavori in corso nell’ospedale Civile di Alghero, la Direzione aziendale della Asl di Sassari precisa quanto segue:

All’interno dell’ospedale “Civile” sono in corso diversi interventi, portati avanti in contemporanea, volti a migliorare significativamente la sicurezza, l’efficienza e l’umanizzazione della struttura ospedaliera.

Questi i cantieri in corso:

Adeguamento statico e sismico dell’intero stabile: intervento fondamentale per garantire la massima sicurezza strutturale dell’edificio (fondi Pnrr)

Sostituzione e adeguamento locali della nuova Tac (fondi Pnrr)

Adeguamento antincendio: Essenziale per la protezione e la sicurezza di pazienti e personale (fondi Fsc);

Ristrutturazione ala nord al IV piano: Lavori volti a modernizzare e migliorare gli spazi

Manutenzione straordinaria Urologia: Intervento mirato a ottimizzare il servizio

Nuovi locali Mammografia e senologia: Creazione di spazi dedicati e tecnologicamente avanzati (fondi Np2);

Nuova Risonanza Magnetica: Installazione di apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica;

Nuovo ascensore monta letti antincendio: Potenziamento essenziale collegamenti verticali (fondi Fsc)

“Importanti interventi che forniranno un nuovo volto all’ospedale della città di Alghero e che rappresentano un investimento irrinunciabile per il suo stesso futuro, mirato a offrire un ambiente più sicuro, moderno e funzionale per i pazienti, il personale e l’intera comunità. Siamo consapevoli che la concomitanza di più cantieri possa creare alterazioni dei percorsi abituali, inevitabili difficoltà nella gestione quotidiana delle attività ospedaliere, ma tutto il personale e’ impegnato per ridurre questi inevitabili disagi legati alla logistica. Però data la rilevanza sanitaria di questi lavori chiediamo alla popolazione e ai nostri stessi dipendenti la massima collaborazione sino alla fine dei lavori che consentiranno di donare al territorio un ospedale degno di questo nome e in grado di fornire una assistenza sanitaria di qualità. Nel frattempo tutta l’Area Tecnica della Asl e le imprese coinvolte stanno operando con il massimo impegno per minimizzare l’impatto dei lavori, cercando di ridurre al minimo i disagi e ottimizzare i tempi di esecuzione, pur mantenendo i più elevati standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati”, dichiara il commissario straordinario della Asl di Sassari Paolo Tauro.

In merito alla chiusura del “tunnel” si precisa che lo spostamento provvisorio dello spogliatoio donne dal IV piano al piano terra, si è reso indispensabile al fine di riqualificare i locali al quarto piano per realizzazione un Ambulatorio chirurgico avanzato e nuovi ambulatori. I lavori dovrebbero essere conclusi entro la fine dell’anno.

Si precisa inoltre che nelle rare occasioni in cui si devono trasferire i pazienti dal Pronto soccorso alla Dialisi o alla Pediatria (parliamo di un 10% di tutti gli accessi) per garantire un trasferimento sicuro intra-ospedaliero tra padiglioni non collegati, e’ previsto l’impiego di un veicolo sanitario dedicato.