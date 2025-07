Orizzonte Comune, ancora Mulas nel mirino: “Colledanchise sia capogruppo”

ALGHERO – “Il coordinamento cittadino di Orizzonte Comune, insieme al consigliere Marco Colledanchise, si è riunito per analizzare l’attuale situazione politica cittadina. Ci si è soffermati a lungo ad analizzare l’equivoca posizione del ex consigliere Mulas che, nonostante il suo passaggio ufficiale ad un partito di opposizione, continua ad essere convocato nelle riunioni dei capogruppo di maggioranza”. Cosi Antonio Cardin e Massimo Rizzu si Orizzonte Comune rispetto al consigliere comunale e presidente dei commissione Christian Mulas unico eletto con Orizzonte Comune e poi passato al Partito Sardo d’Azione che, recentemente, si è dichiarato, tramite i massimi vertici regionali, “equidistante” rispetto alle varie coalizioni in campo.

Ma per la civica di OC quello di Mulas è “un “ossimoro” tutto algherese che meriterebbe qualche chiarimento ulteriore nei confronti dei cittadini che invece hanno espresso con chiarezza la volontà di voto indicando chiaramente i partiti che compongono la coalizione!!! Una situazione che comunque resta per noi “imbarazzante” e non più tollerabile. La città e i cittadini, ribadiamo, meritano chiarezza e trasparenza perché hanno il sacrosanto diritto di sapere tutto ciò che avviene e chi sono gli autori”.

“Alla luce della configurazione politica venutasi a creare valuteremo anche noi a breve dove collocarci con chiarezza all’interno della maggioranza ma, nel frattempo, chiediamo di essere coinvolti UFFICIALMENTE in ogni riunione di maggioranza comprese quelle della Capogruppo nella persona del nostro Marco Colledanchise. Si coglie inoltre l’occasione per chiedere, a circa un anno dalle elezioni, la convocazione di una riunione con tutti i rappresentanti dei partiti che hanno partecipato alla sfida elettorale ad Alghero”.