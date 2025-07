Calcio a 5, nasce una nuova società sportiva: Futsal Pgs Alghero

ALGHERO – Le PGS Nord Sardegna annunciano la costituzione e la presentazione ufficiale della Futsal PGS Alghero, una nuova realtà sportiva dedicata al calcio a 5 cittadino. L’appuntamento di presentazione del sodalizio si terrà presso l’anfiteatro in pietra del Parco cittadino Baden Powell di Alghero, recentemente rimesso in condizione di fruizione e decoro e pronto a riaprire al pubblico tra qualche giorno dopo un periodo di inattività.

La Futsal PGS Alghero si propone di integrare e potenziare l’offerta agonistica sportiva già presente sul territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sviluppare una disciplina in crescita, offrendo agli atleti locali un contesto organizzato per la pratica del futsal a livello competitivo.

La gestione della squadra e delle attività correlate rientra nelle competenze della PGS, che si assume la responsabilità della conduzione del progetto. La scelta dell’anfiteatro Baden Powell come sede della presentazione sottolinea l’impegno della PGS nella valorizzazione delle strutture cittadine e nel loro impiego per iniziative di carattere sportivo e sociale. Il parco, prossimamente interessato a un intervento di riqualificazione radicale che lo renderà un modello unico di gestione servizi al pubblico totalmente in chiave ecosostenibile e plastic free, sarà un punto di riferimento per le attività della squadra e della comunità tutto l’anno.

L’evento di presentazione sarà l’occasione per illustrare i dettagli del progetto sportivo e per avviare formalmente l’attività della Futsal PGS Alghero. Ulteriori informazioni saranno rese in sede di conferenza, alla data dell’evento