Nuova aggressione ai Servizi Sociali, “Intervenga il Sindaco”

ALGHERO – “Esprimo la più profonda solidarietà e vicinanza ai lavoratori dei Servizi Sociali del Comune di Alghero, vittime dell’ennesimo episodio di violenza ingiustificata e intollerabile. L’aggressione subita, con minacce fisiche e danni agli uffici, rappresenta un fatto gravissimo che non può e non deve essere sottovalutato.

I servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale e insostituibile per la comunità, operando spesso in condizioni difficili e in prima linea nel rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. Non è accettabile che chi lavora quotidianamente per il bene pubblico debba temere per la propria sicurezza.

Sosteniamo con forza la richiesta, avanzata dai sindacati CGIL, CISL, UIL, DICCAP e dalla RSU, affinché l’Amministrazione Comunale intervenga con urgenza per garantire adeguate misure di tutela e sicurezza per tutto il personale.

A tutti i lavoratori colpiti da questo grave episodio va il mio pieno supporto, morale e istituzionale. Nessuno deve essere lasciato solo”

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero